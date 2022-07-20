Производство по делу о нарушении антимонопольного законодательства в отношении МУП «Дом бытовых услуг», ИП Х., ГБУЗ ВО «Бюро судебно – медицинской экспертизы» прекращено.

Владимирским УФАС России рассмотрено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении МУП «Дом бытовых услуг», ИП Х…, ГБУЗ ВО «Бюро судебно – медицинской экспертизы». Как установлено антимонопольным органом, доказательства, подтверждающие заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения между указанными хозяйствующими субъектами, отсутствуют, в связи с чем производство по делу о нарушении антимонопольного законодательства прекращено.

«Владимирское УФАС России»