Производство по делу о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ИП «К…» прекращено

Владимирским УФАС России рассмотрено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ИП «К…» по заявлению ООО «Мебельная фабрика Априори», ООО «Ресурс Технологии». Как установлено антимонопольным органом, такой признак совершения акта недобросовестной конкуренции, как его совершение хозяйствующим субъектом – конкурентом, не установлен, в связи с чем нарушение антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях не может быть установлено, в связи с чем производство по делу о нарушении антимонопольного законодательства прекращено.

«Владимирское УФАС России»