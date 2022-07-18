Программу переселения жителей аварийных домов Владимира пытаются ускорить

Свыше четырех миллионов рублей добавили жителям двух аварийных домов по улицам Полины Осипенко и Летне-Перевозинской во Владимире. Денежную компенсацию получат собственники жилья. Они смогут вложить эти средства в покупку благоустроенных квартир.

Суд да дело

Жители дома по улице Летне-Перевозинская, 17 судятся с администрацией города не первый год. За ускорение сроков переселения, за более справедливый расчет компенсаций за свои квадратные метры.

Этот кирпичный двухэтажный дом в центре города был построен в 1917 году. Признан аварийным только сто лет спустя, в 2017 году. Люди до сих пор не получили положенное жилье.

— Администрации города увеличены бюджетные ассигнования на выплату по исполнительному листу об изъятии путем выкупа с выплатой возмещения жильцам аварийного многоквартирного дома за изымаемое недвижимое имущество (жилое помещение и земельный участок) по адресу: улица Летне-Перевозинская, д.17, кв.8 на сумму 575 657 рублей. Источником финансирования указанных расходов определены средства бюджета города, предусмотренные финансовому управлению администрации города на осуществление расходов на исполнение судебных актов, — разъяснил замглавы города Олег Круглов.

Во Владимире 27 домов, признанных аварийными до 2017 года. В них зарегистрированы 464 жителей.

Изначально эти дома хотели переселить в 2024-2025 годы. Но область пошла на опережение. Владимиру тоже пришлось подтягиваться.

Деньги на компенсации

Очередь продвинется еще на один дом после того, как из бюджета собственники квартир в доме по улице Полины Осипенко, 26 получат компенсации. На июльской сессии горсовета из бюджета выделено 3,5 миллиона рублей.

— Проведена оценка рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости по указанному адресу. Согласно выполненным расчетам, средняя стоимость выкупной цены за квадратный метр составляет 79 456 рублей. Объем средств изначально был рассчитан, исходя из стоимости 68 000 рублей за квадратный метр. Требуются дополнительные средства, — уточнил замглавы города Олег Круглов.

Многоквартирный двухэтажный деревянный дом построен в 1941 году. Признан аварийным в 2014 году. Расселению подлежит 49 человек из 22 жилых помещений. Первоначальная дата расселения — 2020 год. Но собственников жилья не устроил размер компенсаций. Пока шел спор, дату переселения перенесли на 2023 год. Теперь же все случится в этом году.