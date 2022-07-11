Программу капремонта-2022 во Владимире выполнили на треть

Во Владимире активно идет капремонт в многоквартирных домах. Работы выполнены на 27 объектах. Почти все – кровли. Итоги за первое полугодие подвел глава города Андрей Шохин. Он проинспектировал работы на нескольких домах.

— Нареканий к результатам у жителей и экспертов нет, — сказал он. — На днях приняты работы по капремонту фасада многоквартирного дома №8 по улице Модорова. Крыши успешно отремонтированы в домах №2 и №8-б по Жуковского, доме №4 по Юбилейной и дома №21-б по Безыменского.

Во Владимире в этом году планируют выполнить капремонт в 84 домах. Сделают 82 кровли, 18 фасадов, 4 подвала и 3 лифта. Планируют потратить 647 миллионов рублей.

По старым расчетам

Планы – большие. Вопрос – в их реализации. Когда в январе обсуждали новый тариф на капремонт, эксперты областного фонда говорили, что экономически обоснованный тариф – около 14 рублей с квадратного метра. Но установили на уровне 7,5 рублей.

А потом случился скачок цен на стройматериалы и оборудование. К лету стоимость все еще не опустилась. Если на значимые объекты типа Рпенского проезда, детсадов во Владимире и корпуса интерната в поселке Гусевский, сметы пересчитали, то по капремонту такой информации нет.

Подрядчики медленно, но верно выполняют работу. Одно дело, когда капремонт делается только на средства собственников, которые ежемесячно вносят плату в общий котел. Другое дело, когда часть затрат компенсирует бюджет. Работа спорится.

Сбережение энергии

Из федерального фонда содействия реформированию ЖКХ в областной бюджет поступило 15,6 миллиона рублей. Деньги целевые — пойдут на проведение энергоэффективного ремонта в многоквартирных домах во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, Меленках и Муроме.

Собственники сначала провели ремонт за свой счет. Теперь ждут частичной компенсации из федеральной казны. Везде установлены автоматизированные погодозависимые установки. Когда на улице тепло, то в доме оперативно снижается температура, если холодно, то, наоборот, повышается.

Повышение энергоэффективности экономит коммунальные платежи и ресурсы, а также повышает комфорт.

Энергоэффективный ремонт прошел во Владимире в доме №21 по улице Фатьянова, в Гусь-Хрустальном в доме №7 по улице Торфяной, в Муроме в доме №37 по улице Владимирской и №5 по улице Машинистов.

— В Красной Горбатке в доме №2 по улице 1-й Заводской установлен автоматизированный узел управления системой отопления с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя в системе отопления, при помощи пенополистирольных плит повышена теплозащита его наружных стен, — поясняют в администрации области.

В этом году во Владимирской области капремонт проведут в 403 домах. Общая сумма затрат – 2,2 миллиарда рублей.