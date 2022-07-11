Предприятиям Владимирской области помогут сохранить штат сотрудников

Во Владимирской области 290 сотрудников предприятий и фирм находятся под угрозой увольнения, 1900 работников переведены на режим неполной занятости. Чтобы эти люди не стали безработными, бюджет будет платить им зарплату.

Средства из центра

Свыше 230 миллионов рублей направят на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Еще 71 миллион рублей выделят на реализацию региональной программы по организации профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

На июньском заседании Заксобрания депутаты и чиновники внесли корректировки в доходные и расходные статьи бюджета. Больше 300 миллионов рублей дополнительно пойдет на поддержку рынка труда. Почти вся сумма пришла из федерального бюджета.

Правительство распределило между субъектами РФ средства резервного фонда.

— За каждым предприятием с персоналом неполной занятости и с риском увольнения назначен куратор из центра занятости. Каждому специалисту есть, что предложить или переучить на схожие профессии. У нас персонифицированный учет и банк вакансий. Постараемся всех трудоустроить, — пояснил директор департамента по труду и занятости населения области Андрей Григорьев в прямом эфире ВГТРК.

Андрей Григорьев пояснил, что регионы ежегодно получают поддержку из центра на выплаты пособий по безработице, помощь с переобучением женщин, находящихся в декретном отпуске, на поддержку предпенсионеров и трудоустройство молодежи до 30 лет. Выплата средств предприятиям для сохранения штата – относительно новый, но весьма действенный вид поддержки.

Рынок труда

С начала года безработица в регионе выросла с 5643 до 6045 человек. Эти люди официально стоят на учете в кадровых центрах и получают пособие по безработице. Уровень – не пугающий, не как в пандемию в 2020-2021 годах. При этом количество вакансий в разы превышает число безработных.

Предприятия и организации региона заявляют о 18 тысячах свободных мест.

Сейчас продолжается работа по трудоустройству молодежи как на временное место работы, так и на постоянное. За полгода в службы занятости региона обратились 5 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет. 78% из них смогли найти работу в банке вакансий. За июнь-июль устроились 2 тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет.

Во Владимирской области 60% населения заняты трудовой деятельностью. Официально трудоустроены чуть больше половины — 399 тысяч человек.

На сегодня средняя заработная плата в регионе — на уровне 37,4 тысяч рублей. В областном центре средняя зарплата — 45,3 тысячи рублей.