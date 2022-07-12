Последствия урагана устраняют во Владимире и области

Гроза с сильным ветром наделали вчера немало бед во Владимире и области. Фотографии последствий обрушившейся стихии распространились в социальных сетях. Пользователи публикуют поваленные деревья, оборванные провода. В областном центре на Октябрьском проспекте ветром сорвало часть облицовки крыши у дома №12. О пострадавших не сообщается.

Удары стихии

По информации администрации Владимира, в ликвидации последствий урагана было задействовано несколько бригад в количестве 30 человек, транспортные средства и погрузчик.

Работы проводились в сквере «Патриот», на Октябрьском проспекте, на улице Большая Нижегородская, Ерофеевском и Коммунальном спусках, в сквере Гоголя и Никитском сквере, на проспекте Строителей, на улицах Летне-Перевозинская, Кремлёвская и Тракторная.

Ветер был настолько сильный, что падали не только ветхие деревья, но и молодые. А в историческом центре Владимира, на Спасском холме, обрушилось вековое дерево.

Без электричества

Стихия бушевала во многих районах Владимирской области. Непогода стала также причиной перебоев с электричеством. Отключения коснулись населённых пунктов Судогодского и Суздальского районов.

— На места повреждения сетей были направлены энергетики филиала «Владимирэнерго», необходимая спецтехника, — сообщила пресс-служба Владимирэнерго.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220.

Погода недели

После вчерашних +32 градусов, температура воздуха резко опустилась. Сегодня днем уже не ожидается выше +25 градусов. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем прогнозируется кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 5 – 10 метров в секунду, при грозе его порывы усилятся.

До конца рабочей недели погода останется неустойчивой, пасмурной, с локальными грозами. На термометрах: +23…+25 градусов.

Четверг прогнозируется самым ненастным – прольются сильные ливни с грозами.

В конце недели дожди ослабеют и приобретут очаговый характер слабой интенсивности, сообщает центр погоды «Фобос».

Таким образом, вторая декада июля в отличие от первой десятидневки, наоборот, будет относительно дождливой и прохладной, подчеркнули синоптики.