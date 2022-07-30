Поликлиники готовы принять жителей Владимирской области на диспансеризацию

За четыре месяца проведения диспансеризации свыше 14 тысяч человек поставили на учет к терапевтам по выявленным хроническим неинфекционным заболеваниям и факторам риска. Чаще всего в медкнижках фигурируют сахарный диабет и гипертония. Департамент здравоохранения Владимирской области призывает всех пройти необходимые обследования.

Без очередей

Роспотребнадзор в марте снял ограничения на все текущие и плановые медицинские процедуры. Тогда же возобновили профосмотры и диспансеризации. Пока пенсионеры на дачах, а эпидситуация не вызывает тревогу у Роспотребнадзора, в поликлиниках пусто. Департамент здравоохранения зовет туда всех студентов и работников предприятий, чтобы быстро без очередей пройти важные обследования.

— Многие заболевания протекают без клинических проявлений, и человек считает себя полностью здоровым, и только прохождение диспансеризации позволяет выявить патологию. Призываю жителей области обязательно пройти медобследование и сберечь свое здоровье. Много выявляем у молодых людей случаев с сахарным диабетом. У старшей категории — факторы риска сердечно сосудистых заболеваний. Всех ставят на учет с дальнейшим ведением пациента терапевтом. И осмотры, обследования уже проводятся по 3-6 раз в год, — говорит главный внештатный терапевт департамента здравоохранения Елена Овчинникова.

Профосмотр пока прошли 8 тысяч человек, это 9,6% от плана.

Диспансеризацию провели для 61,4 тысяч человек, что составляет 31% от плана, установленного для области. В этом году диспансеризации подлежат граждане 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001 и 2004 годов рождения.

Куда обратиться

Люди в возрасте 40+ проходят диспансеризацию ежегодно. Углубленную диспансеризацию прошли 23,3 тысячи человек. В базе же числится 150 тысяч человек, переболевших коронавирусом.

Поликлиники Коврова, Владимира, Мурома, Юрьева-Польского, а также Уршельской больницы оказались в передовиках по числу обследований. А вот учреждения Кольчугинского, Селивановского, Александровского, Петушинского района и Радужного находятся в отстающих.

Чтобы пройти диспансеризацию, следует обратиться в отделение или кабинет медицинской профилактики, минуя регистратуру. Если потребуются дополнительные обследования для уточнения диагноза, пациента направят на второй этап диспансеризации. В результате пациенту определяют группу здоровья и при необходимости поставят на диспансерное наблюдение с целью периодического обследования и контроля течения болезни.

Наиболее часто выявляемая патология в ходе диспансеризации – болезни системы кровообращения, в том числе гипертония, сахарный диабет, ожирение и злокачественные новообразования.