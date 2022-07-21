Подростки на болотоходе устроили погоню с ДПС в Гусь-Хрустальном районе

Подростки на болотоходе пытались скрыться от наряда ДПС после того, как их попросили остановиться. Выложенное в соцсети видео погони посмотрели тысячи пользователей. Подробности инцидента, который произошел вечером 17 июля в деревне Демидово Гусь-Хрустального района, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Опасные развлечения

Болотоход с подростками заметил наряд ДПС. Полицейские попытались остановить технику. Только вот водитель проигнорировал это требование.

На кадрах видео заметно, как автомобиль ДПС перегораживает дорогу, однако вездеход объезжает машину со стражами порядка. При этом во время резкого поворота из кабины выпадает один из пассажиров болотохода. Но товарищей это не остановило, они спокойно поехали дальше.

Совершив несколько опасных маневров, подростки скрылись в лесном массиве.

Призовут к ответу

Вскоре личности гонщика и его друзей установили. Все они оказались несовершеннолетними.

— По данному факту сотрудниками ГИБДД назначено административное расследование, в рамках которого проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, их фиксирование и юридическую квалификацию, — уточнила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

16-летнего водителя болотохода могут привлечь к административной ответственности.

Сотрудниками полиции также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности родителей подростков, лихачивших на деревенской дороге. В результате инцидента никто из мальчишек за медицинской помощью не обращался, но вот «родительского наставления» им вряд ли удастся избежать.

Кстати, виражи подростков на разного рода колесной технике — отнюдь не редкость на владимирских проселочных дорогах. Порой на небольших квадроциклах «рассекают» такие водители, что трудно определить – школьники это или ещё воспитанники детского сада. Хотя техника, даже такая, в любом случае, штука опасная.

В летний сезон традиционно увеличивается число дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Нередки случаи, когда подростки садятся за руль без ведома родителей. Правоохранители настоятельно просят обратить внимание на требования безопасности, а также исключить свободный доступ детей к ключам от транспортных средств.