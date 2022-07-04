Почти четверть россиян никому не доверяют управление своим автомобилем

Почти четверть (23%) россиян не готовы доверить управление своим автомобилем другому человеку, выяснили компании СберАвто и дочерняя компания Сбера СберСтрахование. 26,5% разрешают сесть за руль своей машины любому члену семьи, ровно столько же — родителям и своему партнёру, 19% — близким друзьям. Ещё 5% ответили, что позволят проехаться на их авто любому человеку.

Чтобы защитить авто от непредвиденных проблем, 43% владельцев оснащают его противоугонной системой, 22% паркуются исключительно на платных охраняемых стоянках, 13% устанавливают скрытую кнопку блокировки. 5% автолюбителей поставили систему GPS-слежения и ещё столько же всегда уносят с собой аккумулятор домой.

4% респондентов уверены, что яркая аэрография на машине снижает шансы на угон, так как автомобиль очень заметен и его легче идентифицировать. Тем не менее большая часть россиян — 66% — защищает свои автомобили, покупая страховые полисы ОСАГО и каско.38% опрошенных отметили пользу покупки каско, котороепригодилось им при эксплуатации автомобиля.

58% опрошенных попадали в ДТП. 24% признались, что это происходило по их вине, а 33% были потерпевшими. Половина автовладельцев (51%) уверены, что автомобили с мощными двигателями и «агрессивным» характером чаще попадают в ДТП, а 49% ответили, что частота аварий во многом зависит от самого водителя.

В опросе приняли участие 1075 респондентов по всей России.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Любые повреждения транспортного средства —неприятная ситуация для водителя. Даже мелкие инциденты во дворе — въезд в ограждение, клумбу и иные объекты — могут обернуться дорогостоящим ремонтом. Полис ОСАГО не покрывает такие риски, в отличие от каско. Он покроет расходы на восстановление автомобиля и позволит не беспокоиться о непредвиденных затратах».

Защитить себя от аварии, к сожалению, невозможно. Если водитель беспокоится о себе и своём автомобиле, то следует заблаговременно позаботиться о страховке.Оформить каско в СберСтраховании с выгодой до 25% могут аккуратные водители, у которых не было аварий по действующему полису другой страховой компании. Полис можно также приобрести на сайтах СберСтрахования иСбера либо в приложении СберБанк Онлайн (6+) без предварительного осмотра машины. Также можно застраховать автомобили отечественного производства возрастом до четырёх полных лет или иномарок с левым расположением руля возрастом до девяти полных лет. При страховом случае можно урегулировать убытки дистанционно в мобильном приложении.

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