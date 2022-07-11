Почти 55 тысяч владимирцев уже проверили себя. Как пройти диспансеризацию

Департамент здравоохранения Владимирской области подвел итоги кампании по диспансеризации населения за пять месяцев. Свое здоровье проверили 54 528 жителей региона. Из них более 19 тысяч человек провели углублённую диспансеризацию после перенесённого коронавируса. Еще 7215 человек прошли профилактические медицинские осмотры.

В два этапа

Диспансеризация и профилактические осмотры в регионе возобновились в марте этого года после улучшения эпидситуации по коронавирусной инфекции. В облздраве напоминают, что диспансеризация и профосмотры помогают на ранней стадии выявлять хронические и онкологические заболевания, которые становятся причиной инвалидности и ранней смертности.

Это болезни системы кровообращения, бронхолегочные заболевания, сахарный диабет и онкопатология.

— Основной акцент сделан на скрининге онкологических заболеваний следующих локализаций: шейка матки, молочные железы, предстательная железа, толстый кишечник и прямая кишка, пищевод и другие, — уточняют в ведомстве.

Диспансеризация проводится в два этапа. Сначала врачи определяют признаки хронических неинфекционных заболеваний и риск их развития. На втором этапе проводятся дополнительные обследования, уточняется диагноз заболевания. По результатам пациенту определяют группу здоровья, дают рекомендации и при необходимости ставят на диспансерное наблюдение.

Кому на диспансеризацию?

Для жителей Владимирской области в возрасте 40 лет и старше диспансеризация проводится ежегодно. В возрасте до 40 лет – раз в три года. В этом году обследование могут пройти те, кто родился в 2004, 2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983 годах.

Чтобы избежать очередей, жителям региона предлагают пройти диспансеризацию и проверить состояние своего здоровья летом, во время массовых отпусков.

Справка. При прохождении диспансеризации граждане имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Диспансеризация проводится по предварительной записи в будние дни, в некоторых медицинских организациях ее можно пройти по «семейному графику»: в вечернее время и по субботам. Уточнить информацию о проведении диспансеризации можно через колл-центр поликлиники по месту жительства.