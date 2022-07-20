Почему выгодно платить картой: 5 очевидных причин

Причина первая — выгода

За покупки можно получать бонусы, кешбэк или мили. Их размер зависит от банка – в каждом банке – свои условия. Например, в крупнейшем банке страны – Сбере за покупки по карте начисляются бонусы СберСпасибо. При этом установлена система лояльности с разными уровнями. Выполняешь задания – повышаешь уровень. С высоким уровнем можно выбрать любимые категории, на которые будут начисляться повышенные бонусы. Потратить бонусы СберСпасибо очень просто: их принимают в магазинах-партнерах банка, на маркетплейсе СберМегаМаркет, можно оплатить ими подписку СберПрайм, мобильную связь СберМобайл или подписку на стриминговые сервисы Звук и Окко.

Причина вторая – возможности

Карта – это доступ в мир вашего интернет-банка. Например, в Сбербанк Онлайн, который, кстати, отмечен множеством международных премий за удобство и функциональность. И действительно, в Сбербанк Онлайн 24/7 можно оплатить коммуналку, пополнить свой мобильный, погасить кредит, открыть вклад, оформить страховку или открыть инвестиционный счет. С картой весь банк — у вас в кармане.

Причина третья – комфорт

Карта практически не занимает пространства в кармане в отличие от кошелька. С ней не приходится считать мелочь на кассе, нервно оглядываясь на собирающуюся очередь. Не нужно искать сдачу со слишком большой купюры. Не приходится злиться на кассира, сдавшего «железом».

Значительно проще становится и онлайн-шопинг. Наличными невозможно оплатить многие покупки в интернете. А с картой – пожалуйста. Тем более, что процесс оформления покупки можно сделать еще проще и быстрее, если выбрать оплату по SberPay. В этом случае даже не придется вводить данные карты —достаточно будет подтвердить оплату в привычном приложении. При оформлении покупки со смартфона, кнопка SberPay сама запустит приложение Сбербанк Онлайн (6+). При использовании компьютера, нужно будет ввести номер телефона, к которому привязана карта, и затем перейти по пуш-уведомлению для подтверждения оплаты. Преимущество такого способа оплаты еще и в безопасности – банк не делится данными вашей карты со сторонними сервисами. Поэтому они остаются надежно защищены.

Причина четвертая – контроль

Все мы склонны к импульсивным покупкам. По статистике каждый из нас совершает три незапланированных покупки в четырех из 10 походов по магазинам. Но если вы стараетесь вести бюджет, то учитывать такие траты будет очень непросто. Попробуй вспомнить в конце дня, на что ушли деньги – ведь записать расходы прямо в магазине или у ларька не получится. Другое дело – карта. Восстановить историю покупок с ней не составит никакого труда – каждая транзакция фиксируется и отражается в интернет банке.

Некоторые банки даже предоставляют даже статистику ваших трат. Например, раздел «Анализ финансов» в Сбербанк Онлайн покажет на графике, какие категории вы расходуете больше всего. Еще одна возможность – накопления. Если у вас не хватает силы воли копить наличку, то с картой можно просто настроить автоматическую копилку. Средства будут регулярно списываться на отдельный счет – это поможет не сорваться.

Причина пятая – безопасность

Носить с собой наличные деньги небезопасно. Если забыть или потерять кошелек, средства уже не вернешь. То ли дело карта. Потерял? Не беда – заблокировал ее в приложении интернет-банка – и средства на счету остались в полной сохранности.

Ну и, конечно, нельзя забывать, что платить картой – это гигиенично. На купюрах по некоторым данным обитает более 26 тысяч бактерий – и это тоже серьезный повод задуматься о том, чтобы расплачиваться картой.

ПАО Сбербанк