По первым итогам сельхозпереписи Владимирская область в числе середнячков

Владимирстат опубликовал первые итоги сельскохозяйственной микропереписи. В регионе работает 390 сельскохозяйственных организаций. Владимирская область занимает восьмое место в ЦФО по числу сельхозорганизаций.

Мы не на юге

Восьмое из 18 регионов, входящих в состав ЦФО – это не так уж плохо. Ожидаемо, что самые сельскозяйственные регионы находятся на юге. Самое большое число сельскохозяйственных организаций зафиксировано в Краснодарском крае – 1,82 тысяч.

В первую пятерку регионов по числу сельхозорганизаций также вошли Республика Дагестан — 1,42 тысяч, Ростовская область — 1,33 тысяч, Ставропольский край — 1,18 тысяч и Алтайский край — 1,09 тысяч.

Во Владимирской области числится 240 малых предприятий и 790 крестьянских и фермерских хозяйств.

Окончательные итоги микропереписи будут готовы осенью 2022 года.

— Первая в истории страны сельскохозяйственная микроперепись прошла в России с 1 по 30 августа 2021 года. Ею были охвачены все сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, некоммерческие товарищества, а также значительная часть личных подсобных хозяйств. В общей сложности в микропереписи приняло участие без малого 17 миллионов сельхозпроизводителей по стране, — сообщили в Росстате.

Дело добровольное

Стоит отметить, что участие в переписи было добровольным делом. На призыв откликнулись самые активные предприятия. Но кто-то все равно проигнорировал это важное мероприятие.

Глава Владимирстата Александр Быков не раз подчеркивал значимость любой переписи. От того, сколько в ней примет участие, будет зависеть объем финансовой поддержки, прогноз по развитию отдельных отраслей.

В этом году, несмотря на санкционное давление и рост цен на сырье и оборудование, сельхозпроизводители умудряются наращивать объемы производства и мощностей. За год производство мяса во всех видах хозяйств выросло на 11% и составило 21 тысячу тонн. Валовой надой молока – 233 тысячи тонн, плюс 8%. В области произведено 296,3 миллионов штук яиц, рост – 3,8%.

В этом году поголовье овец и коз выросло в 2,7 раза. Показатели по поголовью коров остается на уровне прошлых лет.