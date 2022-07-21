По делу многодетных семей из Лунево мэрия Владимира зовет помощников

В Октябрьском районном суде Владимира продолжается рассмотрение дела многодетной семьи Губановых о понуждении администрации города ускорить темпы обеспечения участков в микрорайоне Лунево транспортной и инженерной инфраструктурой. Власти настаивают на привлечении в суд третьих лиц.

Что толку?

Этой весной супруги Роман и Марина Губановы обратились в прокуратуру. Устали ждать, когда будут исполнены все обещания администрации города о строительстве дорог и коммуникаций. Прокуратура вместе с семьей пошла в суд. Семья оказалась не одна такая. Недовольных и готовых к действиям в Лунево насчитали 13 семей. Дела поступили к судьям в Октябрьский районный суд.

10 июня было первое заседание, 20 июля — второе заседание. На первом администрация настояла на том, что в судебном разбирательстве участвовал департамент строительства и архитектуры области, а на втором — «Владимирводоканал» и «Межрегионгаз».

— А дальше что администрация потребует? Давайте сразу решим, кого еще позвать. Хотелось бы уже строиться начать, а то все разрешительные документы закончатся. Мы земельный участок в Лунево получили в 2016 году. Сразу же оформили его в собственность. Сделали проект дома, получили разрешение на его строительство. Но и сегодня мы не можем его начать, потому что до сих пор там нет даже электричества. Подведите свет и воду, остальное потом, — возмущаются супруги Губановы.

Судья Октябрьского районного суда пояснила, что стороны вправе заявлять ходатайства и привлекать третьих лиц и экспертов.

Представитель прокуратуры города Алексей Сладкомедов согласился привлечь специалистов ЖКХ.

— Мы же все понимаем, что тащить газовые и водные сети в такую глушь очень дорого. Зачем, спрашивается, тогда давать такие участки, которые никогда не подключить к сетям? Что нам скажут эксперты из водоканала и горгаза, что нельзя строить или что это стоит слишком дорого? Что толку, – сетует семья Губановых.

Разные условия

Следующее заседание намечено на 9 августа. Вполне вероятно, что и его перенесут, потому что остался открытым вопрос по транспортной инфраструктуре. В следующий раз администрация сможет прислать ходатайство о привлечении управления архитектуры и строительства. Именно это ведомство отвечает за строительство детсадов, школ, дорог, спортучреждений.

Во Владимире земельные участки многодетным семьям выдают в трех местах: улица Полянка в Веризино, Юрьевец и Лунево. В первой территории есть асфальт, наружное освещение, газ, свет, автобусное сообщение, даже ясли открыли.

В Юрьевец к отдаленной части подведут дороги, воду и газ в этом году. И только Лунево без всего. Мэрия начала оформлять участок в Пиганово для наделов для многодетных. Там тоже с инфраструктурой получше, чем в отдаленной территории Лунево.

Супруги Марина и Роман Губановы не раз уже говорили о готовности поменять свой участок на свободные земли в микрорайонах с дорогами и сетями. Но в мэрии отказывали.