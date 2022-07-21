«Пленэр длиною в жизнь». Выставка памяти художника Виктора Шамаева откроется во Владимире

Во Владимире, на площадке Центра пропаганды изобразительного искусства, откроется мемориальная выставка живописца и графика Виктора Ивановича Шамаева «Пленэр длиною в жизнь» (0+). Торжественное открытие выставки состоится 22 июля в 16 часов. Вход на вернисаж свободный.

90 произведений

Посетители выставки смогут увидеть около 90 малоизвестных произведений художника, выполненных маслом, акварелью, пером и карандашом. Самое маленькое из них умещается на ладони, а самое большое – площадью более 3 квадратных метров.

Выставка будет работать до 21 августа.

Цена входного билета на выставку 50-100 рублей. Приобрести билет можно также с помощью Пушкинской карты.

Вся жизнь – искусство

Владимирский художник Виктор Шамаев всю свою жизнь посвятил искусству: заслуженный работник культуры РФ, ведущий акварелист областного Союза художников России, автор художественно-образовательного проекта «Искусство идет к детям», участник многочисленных отечественных и зарубежных выставок.

Круглый год его можно было видеть в пеших путешествиях и непременно с палаткой, удочкой, корзиной для грибов, и обязательно – с альбомом для этюдов и зарисовок. Виктора Шамаева называли «гроссмейстером акварели»: его излюбленным материалом всегда была акварель.

Виктор Шамаев родился в 1929 году в деревне Михейково Владимирской области. Художественное образование получил в Рижском архитектурно-художественном училище и в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени В.И.Мухиной.

После 12 лет обучения переехал во Владимир, где начал работать в мастерских местного отделения Художественного фонда СССР. С 1959 года регулярно участвовал в областных и всесоюзных выставках. За активную работу в области монументального искусства (роспись для Владимирского планетария, декор некоторых цехов ВТЗ им. А.А.Жданова и другие) живописец был награждён почётными грамотами.

В 1990-х Виктор Шамаев стал членом Союза художников России, переселился в Радужный, где продолжил развиваться как мастер акварели. В 2000 году он принимал участие в культурной программе округа Оффенбах в Германии, после чего был прозван немецкими галеристами «гроссмейстером акварели».

В 2014 году Виктору Шамаеву была вручена медаль Союза художников России «Традиции. Духовность. Мастерство».

Виктор Иванович ушёл из жизни в 2021 году, но память о нём живет в его работах.