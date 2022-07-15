Первое кафе сети фаст-фуда «Вкусно — и точка» откроется во Владимире в воскресенье

Персонал набрали, интерьер обновили, продукты доставили. Все готово к открытию кафе быстрого питания «Вкусно — и точка» на проспекте Ленина, 74. Это одно из трех заведений «Макдональдс», которые были закрыты с середины марта.

Сэндвичи и мороженое

В России на сегодня открылось 1407 кафе быстрого питания «Вкусно — и точка». Большинство — в Москве и Санкт-Петербурге. Бывшие здания «Макдональдс» возобновляют работу каждый день.

Сначала в сообществе в сети «В Контакте» представители кафе публиковали информацию о готовящихся открытиях. Но после ряда срывов анонсов больше не делают.

— Мы вынуждены вас огорчить. Из-за некоторых проблем открытие ресторана на улице Гагарина 2-б переносится на неопределённый срок. В связи с логистическими и техническими трудностями открытие ресторана на проспекте Ленина переносится. Мы приносим свои глубочайшие извинения, — сообщали в соцсетях сотрудники кафе в первых числах июля.

И вот появилось долгожданное объявление об открытии:

— 17 июля в 10 утра Вас будут ждать незабываемые сэндвичи и охладительное мороженое.

Кому-то захочется сказать, а «мы и не ждали». Но, поверьте, для многих владимирцев, особенно подростков и молодежи до 25 лет, это событие. Тому подтверждение — множество смайликов и радостных комментариев в городских пабликах и сообществе «Вкусно — и точка».

Под новым брендом

Уже начались обсуждения по поводу меню. В первый день меню завтраков не будет, начнут работу с основного. Анонсировали знакомые всем посетителям «Макдональдс» молочные коктейли, наггетсы, фиш-бургег, бургер «Гранд» и «Биг спешиал».

— Вкус наших бургеров остался неизменным везде! Так же, как и само меню, кроме некоторых сэндвичей. Не будет, например, «Биг Мака» и «Макфлури». Это связано с тем, что эти названия, эти бренды, их внешний вид, технология производства имеют очень прямую ассоциацию с брендом McDonald’s, — поясняют в компании «Вкусно — и точка».

Мобильное приложение бывшего «Макдональдса» работает уже под новым брендом.

Останутся все баллы, накопленные ранее. Здесь по-прежнему можно будет узнать обо всех акциях. Комбонаборы тоже остаются. Пока они называются сеты. Например, до 24 июля сет «Картофель фри средний + двойной чизбургер + наггетсы (6шт)» продается за 239 рублей.

— Наши гости с нетерпением ждали нашего возвращения. Они звонили нам, интересовались, волновались за нас. Для нас очень важно предоставить нашим гостям самое лучшее обслуживание и впечатления, сохранить ту самую атмосферу уюта и гостеприимства. И для выполнения этой задачи у нас есть все та же команда профессионалов, — заявил директор кафе в ТЦ «Меридиан» во Владимире Роман Цветков.

В комментариях участники сообщества «Вкусно — и точка» спрашивают даты открытия кафе у «Глобуса» и в центре на Гагарина. Всем отвечают одинаково — следите за обновлениями в группе.