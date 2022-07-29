Первая многофункциональная площадка появится на улице Белоконской

Этой осенью в густонаселенном жилом квартале в районе улиц Белоконской, Горького и проспекте Строителей во Владимире появится первая общественная территория с досуговой, детской и спортивной зоной. Два месяца назад ее пообещали жителям глава региона Александр Авдеев и глава города Андрей Шохин.

На последнем заседании горсовета депутаты внесли корректировки в бюджет относительно новой общественной территории. Из областной казны поступило 10 миллионов рублей. Город добавил 5 миллионов и выставил контракт на портале госзакупок.

Общая стоимость площадки — 15 миллионов рублей.

— Два месяца назад мы с главой региона Александром Авдеевым посетили улицу Белоконской и наметили перспективы развития этого микрорайона. Тогда определились, что «точками притяжения» будут спортивные объекты и детские площадки. Благоустройство, представленное на эскизе, планируем реализовать до начала октября (объём действительно большой). Надеюсь, подрядчики ответственно отнесутся к выполнению работ, — сообщил в своих аккаунтах в соцсетях глава города Андрей Шохин.

Тротуары в придачу

Контрактом четко обозначены временные рамки — начать 22 августа, закончить 1 октября. Весомая часть контракта — устройство пешеходных связей в районе притяжения объекта.

Жителям домов даже не пришлось проситься в программу благоустройства дворовых территорий. Им сделают тротуары, часть дорог и поставят уличное освещение в рамках строительства новой общественной территории. Вот список счастливчиков:

Тротуар в районе д.6 по ул. Белоконской Тротуар от д.4 до д.8 по пр.Строителей Тротуар в районе д.14 по ул. Белоконской Тротуар в районе д.107а по ул. Горького Тротуар в районе д.101 по ул. Горького Тротуар в районе д.105, 99 по ул. Горького Тротуар в районе д.125 по ул. Горького Тротуар от д.8 до д.18 по ул. Белоконской

Стоит отметить, что в этом году в областном центре в перечень нацпроекта попало всего 12 дворов. А тут сделают сразу 8.

Детский городок

Вторая часть контракта — строительство детско-спортивного площадки у домов № 16 и 18 по улице Белоконской. В детский городок включен детский игровой комплекс с горками и веревочными переходами, качалка-балансир, сетка «Пирамида», качели на стойках «Гнездо».

На спортивной зоне поставят два комплекта воркаута. На тренажерной площадке разместят следующие снаряды: «скамья наклонная», «жим от груди», «брусья», «тяга сверху», «жим ногами», «гребной». Их сделают под навесом. Такие тренажерные площадки в свое время делали во дворах и парках по программам благоустройства.

Площадь футбольного поля — 15 на 25 метров. Вокруг — ограждение, покрытие — резиновое. На площадке можно будет играть в футбол, волейбол, баскетбол.

— Ко мне обратились местные жители с просьбой сделать на улице Белоконской детскую площадку. Но мы решили обустроить там комплексную зону отдыха для нескольких дворов, тем самым решить проблему целого квартала. Важно, чтобы родители могли наблюдать за отдыхом детей, а дети – безопасно кататься на велосипедах и самокатах. При этом жителям нужно договориться между собой о парковочных зонах возле домов, чтобы автомобили не стояли на газонах, – отметил глава региона Александр Авдеев.

В квартале на Белоконской проживает 20 тысяч человек.

По периметру участка комплексной площадки поставят наружное освещение, лавочки. Еще есть задумка тут же сделать велодорожки до школы № 25 и детских садов № 6 и 31.

А вот реконструкция хоккейного корта на Белоконской в районе дома № 10-а намечена на будущий год. В этом успеют сделать только проект. Вместо коробки с бортами здесь построят хоккейный корт под навесом с искусственным льдом, освещением, скамейками для игроков и судейской бригады. Также проведут благоустройство территории, устроят видеонаблюдение, а территорию оградят.

Планируют купить ледо-заливочную машину. В летний период площадку будет использовать для игры в мини-футбол, для чего предусмотрено устройство искусственного покрытия.

Предварительная стоимость реконструкции хоккейного корта – 100 миллионов рублей.