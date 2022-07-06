Павловский мост в Коврове частично разобрали

В Коврове набирает темп капитальный ремонт путепровода через железную дорогу. Нижегородский подрядчик демонтирует пролетные строения на правой части моста. К середине осени хотят запустить движение по обновленной части дороги.

Временные неудобства

Правая часть путепровода огорожена с апреля текущего года. Сейчас половины плит на ней уже нет. Старые конструкции вывозят оперативно на грузовых автомобилях.

Основные работы уже идут под мостом, их с дороги не видно. На мосту по одной стороне движение идет медленно, но без пробок. Затруднения возникают на подъездах, где разворачиваются троллейбусы, и при перестроении нескольких потоков в один. Труднее всего ковровчанам приходится на время полного перекрытия моста, которое уже случалось несколько раз.

Раз в неделю, а то и чаще вводятся ограничения на 3-5 часов.

— В Коврове крайне необходим ремонт Павловского моста через железную дорогу Москва – Нижний Новгород. Выполнять некоторые работы, в частности по замене пролетов, возможно только при полном отсутствии движения автотранспорта на мосту и поездов под мостом. Расписание движения поездов устанавливает РЖД. К сожалению, практически всегда компания предоставляет уточненный график день в день. В связи с этим невозможно заранее оповестить жителей города о точном времени перекрытия движения автотранспорта на мосту через путепровод, — пояснила администрация Коврова.

Мэрия попросила горожан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и принесла свои извинения в связи с вынужденными неудобствами

Представители подрядной организации «Мостостроительная фирма МПФ» уверяют, что капремонт путепровода идет по графику. Больше всего времени занимает именно демонтаж.

— Мост, действительно, находится в аварийном состоянии. Наша задача была в первую очередь освободить от нагрузки пятую опору, которая полностью развалилась. Всего на этой половине проезжей части демонтировано 12 из 30 балок, — рассказали представители подрядчика.

Работы на 18,5 месяцев

Напомним, что в апреле на мосту ввели ограничения по проезду габаритной техники. Масса троллейбуса — около 12 тонн, поэтому власти запретили движение и этих транспортных средств. Машины на маршрутах №2, №4, №8 разворачиваются в районе центральных заводских проходных.

В северной части города сейчас ездят только автобусы. При пересадке с троллейбуса билет действует и в автобусе.

Подрядчика не смогли найти по торгам. Контракт на сумму 296,7 миллиона рублей должны были заключить в начале апреля. Однако на торги никто не заявился. Администрация Коврова нашла выход из ситуации.

— Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций между управлением городского хозяйства администрации Коврова и ООО «Мостостроительная фирма МПФ» (г. Нижний Новгород) подписан муниципальный контракт на капитальный ремонт путепровода на проспекте Ленина, — сообщила пресс-служба администрации Коврова.

Продолжительность работ — 18,5 месяцев. Протяженность моста — 131,6 метра. Сумма контракта составляет 315 миллионов рублей. В эту сумму, кроме самих работ по капитальному ремонту, заложены расходы по подготовке рабочей документации, стройконтроль, авторский надзор, компенсация АО «Газпром газораспределение Владимир» за работы по переносу сетей. В 2022 году предстоит освоить 99,9 миллиона рублей.