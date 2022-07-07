Партнер Сбера – ГК «Континент» объявил о старте продаж новой очереди таунхаусов во Владимирской области

ГК «Континент» объявила о старте продаж новой очереди своих объектов в г.Коврове Владимирской области. Таунхаусы расположены в черте города, в новом микрорайоне «Славный». Это уникальный проект комплексной застройки города с новым, малоэтажным типом жилья, земельные участки от 4 до 12 соток в собственности. Весь микрорайон состоит из 10 многоквартирных домов и около 200 таунхаусов. Проект активно реализуется с 2015 года, на сегодняшний день сдано в эксплуатацию 178 квартир в таунхаусах и почти 600 квартир в многоквартирных домах.

На сегодняшний день доступны к покупке таунхаусы очередей 5К с дуплексами 80,0 / 118,7 кв.м, очереди 7Д с дуплексами 80,0 / 93,08 / 118,7 кв.м и очередь 8Д с таунхаусами 97,5 кв.м и индивидуальными домами площадью 161,86 и 196,9 кв.м.

Каждая квартира в таунхаусе представляет собой жилую площадь, расположенную на 2-х этажах дома. На первых этажах — просторные кухни-гостиные с выходом задний двор, а также холл и подсобные помещения. На втором этаже — спальни, детские и рабочий кабинет. Все уровни оснащены отдельными санузлами.

Кроме этого, каждая квартира имеет отдельный вход, выход на задний двор, навес для парковки автомобиля, дополнительное парковочное место перед въездом в дом и собственный участок земли. В индивидуальных домах вместо навеса для автомобиля спроектирован теплый гараж.

Новый микрорайон «Славный» станет не просто украшением города, но и его культурным центром. В центре микрорайона будет проходить большая пешеходная улица, где вы сможете прогуляться всей семьей, посетить кафе и магазины. А в зоне дуплексов появится 2 больших общественных спортивных ядра для активного отдыха жителей.

Юрий Ганин, начальник отдела продаж:

«Мы приглашаем жителей Владимирской области переехать в самое комфортабельное и экологически чистое место нашего региона – микрорайон «Славный» г.Коврова. Здесь есть всё для ценителей современной жизни – и развитая инфраструктура, и уединенные улочки, где можно отдохнуть после рабочего дня. Таунхаусы – это новый тип городского пространства, который поможет многим осуществить мечту о собственном доме».

Татьяна Плескачёва, заместитель управляющего Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Свой дом в центре города сегодня стал реальностью благодаря предложению от ГК «Континент». Для тех, кто поскорее хочет решить «жилищный вопрос» и переехать в микрорайон «Славный», доступны предложения по ипотеке от Сбера. Сейчас ставка по ипотеке с господдержкой — 7%, но в Сбере её можно снизить. Ставка 6,3% годовых действует на строительство жилого дома по договору подряда с юрлицом или ИП, а также на строительство своими силами при заключении договора страхования жизни и здоровья. Если вы планируете приобрести уже готовую квартиру в новостройке, или готовый жилой дом у юрлица или ИП, то будет действовать ставка 6,7% годовых при условии электронной регистрации сделки, страховании жизни и здоровья. Максимальный срок такого кредита — до 30 лет, сумма — до 6 млн рублей. Поэтому я приглашаю наших клиентов оценить преимущество таунхаусов в новом микрорайоне «Славный».

ПАО Сбербанк