Особый противопожарный режим во Владимирской области отменили

Во Владимирской области отменили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Авдеев. Погодные условия позволяют это сделать, прошли дожди. Однако продолжит действовать пожароопасный сезон, который продлится до середины октября. Это значит, что разводить костры необходимо только в соответствии со строгими требованиями.

Огненная статистика

С момента установления во Владимирской области пожароопасного сезона, а он был введен с 18 апреля, в регионе произошло 56 возгораний на площади 34,252 га. На землях лесного фонда – 47 возгораний на площади 26,944 га, землях Министерства обороны – 4 возгорания на площади 7 га и землях ООПТ «Мещёра» – 5 возгораний на площади 0,308 га.

Все пожары ликвидированы лесопожарными подразделениями Владимирского лесхоза в течение первых суток с момента обнаружения. За аналогичный период прошлого года на территории Владимирской области было зарегистрировано 76 возгораний на площади 58,37 га.

Ограничительные меры продолжают действовать.

Как правильно

Департамент лесного хозяйства Владимирской области напоминает, что во время пожароопасного сезона запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также запрещаются сельскохозяйственные палы.

Открытый огонь разрешается разводить не менее чем в 50 метрах от строений, предварительно подготовив яму глубиной 30 сантиметров и диаметром 1 метр, а также расчистив прилегающую территорию от сухостоя на расстоянии 10 метров.

Кроме того, предполагаемое место для сжигания необходимо опахать, а ширина полосы не должна быть менее 40 сантиметров, поясняли в ГУ МЧС России по Владимирской области.

Альтернативный способ разведения открытого огня – металлическая бочка.

Ее следует расположить на расстоянии не менее 25 метров от построек, при этом опашка не потребуется.

Об этих правилах сотрудники МЧС России напоминают в ходе ежедневных патрулирований в частном секторе, СНТ и отдалённых населённых пунктах.

Нарушителю — штраф

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. Это предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 15-30 тысяч рублей, на должностных лиц – 30-50 тысяч рублей, на юридических лиц – 100-400 тысяч рублей.

В выходные риск возникновения природных пожаров вновь вырастет. Погодные сервисы обещают жаркую погоду с температурой около 30 градусов и без существенных осадков.

Обнаружив возгорание в лесах, на дачных участках, в окрестностях населённых пунктов, следует сообщать об этом на прямую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (4922) 45-90-02; 8 (4922) 45-90-06.