Опрокинувшийся лесовоз перекрыл движение на «Пекинке»

Авария с участием лесовоза произошла накануне во Владимире на «Пекинке» в районе моста через реку Рпень. После столкновения с легковушкой прицеп большегруза опрокинулся. Бревна выпали на проезжую часть. Движение оказалось парализованным.

Столкновение у Рпени

По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, 32-летняя женщина-водитель автомобиля «Шевроле», двигаясь в сторону Москвы, не справилась с управлением и столкнулась с лесовозом.

Большегруз «КамАЗ» двигался по левой полосе в попутном направлении. В прицепе находились бревна. После столкновения грузовик опрокинулся. За рулем лесовоза находился 28-летний водитель.

Пострадавших в ДТП, к счастью, нет.

На месте происшествия работали инспекторы ГИБДД. Движение на участке автодороги было затруднено, проезд организовали по одной полосе в каждую сторону. На место происшествия выезжала специальная техника и дорожные рабочие.

— В ликвидации последствий ДТП задействовали 2 единицы техники и 5 дорожных рабочих. К половине восьмого вечера движение было полностью восстановлено, — сообщила пресс-служба Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

44 ДТП за неделю

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия. 6 человек погибли и 61 человек, в том числе 9 детей, получили травмы различной степени тяжести.

Полицейские оформили 345 происшествий с материальным ущербом.

Сотрудники Госавтоинспекции области остановили 98 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 6 автопроисшествий.