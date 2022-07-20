 ООО ЧОО «Виктория»

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14.07.2022 года  руководитель Владимирского УФАС России  рассмотрел дело об административном   правонарушении, возбужденное   в отношении ООО ЧОО «Виктория»  (ИНН 3326005803),  предусмотренном частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

 Решением Комиссии Владимирского УФАС России ООО ЧОО «Виктория» было признано нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», что выразилось в заключении и участии в соглашении, которое привело к поддержанию цен на торгах в электронном аукционе  от  30.12.2020 №  0373100015720000240.

 Заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах влечет административную ответственность.

Рассмотрев   материалы   дела об административном   правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России  признал виновным в  совершении административного правонарушения по  части 2 статьи 14.32 КоАП РФ и привлек ООО ЧОО «Виктория»  (ИНН 3326005803) к административной ответственности в виде штрафа в доход бюджета в размере 526 280 рублей.

Владимирское УФАС России