14.07.2022 года руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении ООО ЧОО «Виктория» (ИНН 3326005803), предусмотренном частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решением Комиссии Владимирского УФАС России ООО ЧОО «Виктория» было признано нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», что выразилось в заключении и участии в соглашении, которое привело к поддержанию цен на торгах в электронном аукционе от 30.12.2020 № 0373100015720000240.

Заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах влечет административную ответственность.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 14.32 КоАП РФ и привлек ООО ЧОО «Виктория» (ИНН 3326005803) к административной ответственности в виде штрафа в доход бюджета в размере 526 280 рублей.

Владимирское УФАС России