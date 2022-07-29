Официально утвердили дату празднования дня города Владимира — 27 августа

Во Владимире официально утверждена дата празднования 1032-летия города Владимира. 27 августа на Театральной и Соборной площади, а также пешеходной улице пройдут основные торжества. Известна примерная программа праздника.

Балы и награждения

В этом году мэрия сделает акцент на истории и культуре родного края. В программе заявлен фестиваль национальных культур «Многоликий Владимир», намечена презентация аллеи социально ориентированных некоммерческих организаций, ремесленно-творческая программа «Щедра талантами родная сторона», а также областной фестиваль «Эх, гармошка!».

Действо развернется на Соборной и Театральной площадях, и пешеходной Георгиевской улице.

В районах запланированы праздники дворов и улиц, а в Патриаршем саду целую неделю будут проходить реконструкции исторических балов провинциального города.

Накануне дня города традиционно пройдет торжественная церемония занесения на доску почета лучших предприятий, организаций и учреждений, их работников и отдельных граждан города Владимира. Она находится у фонтана и Дома культуры молодежи.

С 15 августа все службы начнут готовиться к празднику. Повесят флаги, баннеры. В общественном транспорте пойдут анонсы праздника на видеоэкранах.

Салют будет!

Основной вопрос — финансовый. Город не имеет отдельной статьи расходов на празднование дня города. Обычно с этим помогают спонсоры.

— Всем предприятиям направлены письма о поддержке при проведении праздничных мероприятий к дню города. Пока ждем ответов, — сообщают в администрации города.

Всю культурную программу организуют муниципальные учреждения. С обеспечением торговых рядов тоже проблем нет. Малые и средние предприятия готовы выставлять палатки с сувенирами, продуктами питания, горячими напитками и шашлыками. Основные затраты связаны с организацией салюта. Он традиционно состоится в десять вечера на Соборной площади.

Гуляния состоятся на площадях и в парках в очном формате. Региональное управление пока не собирается вводить ограничения. Хотя и наблюдается рост заболевания ковидом среди населения области, но эпидситуация пока не вызывает тревогу у специалистов, так как большинство болеют в легкой форме или вообще бессимптомно.