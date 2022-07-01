Обследование памятника Владимиру Красное Солнышко затягивается

Памятник князю Владимиру и святителю Федору на смотровой площадке в парке Пушкина областного центра огорожен и затянут лентой. Ходить около него не рекомендуется. Специалисты проводят обследование и решают, как укрепить постамент и площадку вокруг памятника, чтобы избежать повреждения скульптур.

Проблемы в основании

— В рамках весенне-летнего благоустройства, проводимого во Владимире, продолжается проверка состояния памятников и мемориальных досок, находящихся на обслуживании городских коммунальных предприятий. Планируются, в частности, работы по укреплению основания памятника князю Владимиру и святителю Федору. Специалисты проведут плановое обследование памятника и составят перечень и сроки необходимых работ, — сообщили в администрации города.

Решения по восстановительным работам пока нет.

Постамент тяжелый, потребуется спецтехника. Доставить ее не смотровую проблематично. Менять все покрытие на площадке в разгар сезона тоже не самый лучший вариант. Но и забор со стяжкой не добавляет привлекательности памятнику.

В парке ежедневно гуляют сотни владимирцев и туристов. Всем хочется сфотографироваться с видом на памятники и перспективу, которая открывается как на реку Клязьма, так и на аллею до Соборной площади.

Памятник Крестителю Руси, основателю нашего города князю Владимиру Красно Солнышко и святителю Федору был установлен в парке Пушкина в 2007 году.

Спустя десять лет в администрации заметили первые серьезные усадки грунта, из-за которого просела тротуарная плитка на смотровой площадке. Тогда смогли провести косметический и восстановительный ремонт. Его хватило еще на 5 лет. Но теперь степень проблемы увеличилась. Потребуется проект и оценка квалифицированных специалистов.

Знаковая дата

28 июля отмечается память равноапостольного князя Владимира, известного так же как Владимир Красное Солнышко. Праздник был учрежден в честь одной из главных вех истории Руси — провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году. Остается надеяться, что к памятной дате постамент и основание вокруг памятника будут приведены в порядок.

Во Владимире находится 11 памятников монументальной скульптуры. Это памятник князю Владимиру и святителю Фёдору, бюст княгини Ольги, памятник князю Александру Невскому, памятник Андрею Рублёву, монумент в честь 850-летия города Владимира, бюст Н.В. Гоголя, бюст П.И. Лебедева-Полянского, памятник П.И. Чайковскому, мемориал владимирцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945), мемориал воинам, погибшим в локальных конфликтах, памятник создателям ядерного щита страны.

Все они находятся на балансе структур администрации города. Ежегодно на их покраску, укрепление, а также озеленение и благоустройство территории вокруг них выделяются бюджетные средства.