Обещанный капремонт подземного перехода в Юрьевце сделают за 4 месяца

Федеральные дорожники ищут подрядчика на проведение капремонта подземного перехода в микрорайоне Юрьевец. Это единственная безопасная переправа через оживленную федеральную трассу. Контракт стоимостью 38,4 миллиона рублей выставлен на портале госзакупок.

Осенью потекло

В конце июля станет ясно, кто займется капремонтом перехода на повороте в Юрьевец. Заказчик работ — ФКУ «Упрдор «Москва-Нижний Новгород». Это пока первый этап. Вторым будет автодорога. Но сроки ее капремонта пока не определены.

— В ходе капремонта планируется провести полное переустройство гидроизоляции и водоотводных лотков. Специалисты отремонтируют внутренние и наружные поверхности тоннеля, входные группы и лестничные сходы. В переходе установят новое электроосвещение и смонтируют подъемные платформы для маломобильных граждан, — поясняет пресс-служба Упрдора.

Прошлой осенью после продолжительных протечек в переходе и жалоб жителей в Упрдоре сообщили о подготовке документации к проведению капремонта. Оговорка была одна: работы начнутся после выделения бюджетного финансирования.

В перечне работ также прописаны восстановление дорожной одежды у перехода, перекрытие козырьков, облицовка стен керамогранитом и пола тротуарной плиткой.

Возможности ограничены

На баланс федеральной дороги объект перешел из муниципальной собственности в 2018 году. Тогда же ФКУ Упрдор провел обследование перехода. Эксперты выявили повреждения гидроизоляции и системы водоотведения.

Переходу более тридцати лет. Его длина — 70 метров, высота — 2,5 метра, ширина — 4 метра.

Жители Юрьевца просили сделать здесь надземный переход, но возможности у Упрдора не было, ни финансовой, ни технологической. Здесь же хотели сделать и разворотные петли, чтобы убрать опасные левые повороты с федеральной трассы. Но места на дорожном полотке не нашлось.

Такая же история произошла и на других перекрестках в черте Владимира: на Горького, на Безыменского и Суздальском проспекте. Просчитывали вариант разноуровневых развязок и разворотных петель, но их элементарно негде строить. В полосах отвода либо лежат коммуникации и их некуда переложить, либо уже строятся дома.

Жители Юрьевца давно просят о расширении дороги по Институтскому городку, но в планах мэрии такого нет. Федеральные же дорожники полномочий на ремонт городской дороги не имеют.