Новый сезон программы ВТБ Юниор стартовал в 73 городах России 

Сегодня более 300 выпускников российских вузов присоединились к команде ВТБ в качестве участников очередной стажерской программы ВТБ Юниор, которую банк организует в головном офисе и региональных отделениях. ВТБ Юниор – это оплачиваемая годовая программа для молодых специалистов в различных подразделениях банка ВТБ, от бизнеса до поддержки и контроля. По окончании стажировки самые успешные участники получат возможность стать частью команды ВТБ.

Программа реализуется ВТБ с 2011 года и пользуется большой популярностью среди молодых специалистов в сфере финансов и технологий. За последние несколько лет она прошла эволюцию от нескольких десятков до нескольких сотен участников в год. Всего за период с начала запуска программы стажировку прошли более 1400 молодых специалистов по всей России и более 50% из них стали частью команды ВТБ.

В этом году география ВТБ Юниор существенно расширилась: общее количество городов, участвующих в программе, выросло до 73, в том числе добавились Грозный, Казань, Петропавловск-Камчатский, Чебоксары, Южно-Сахалинск и другие. Также был существенно расширен список направлений стажировок в различных блоках, среди которых интернет-продажи, продажи страховых и цифровых продуктов, технологии взыскания и андеррайтинг.

С первых дней стажерам предстоит работать над серьезными проектами и находить решения сложных бизнес-задач под руководством экспертов команды банка. Персональный ментор поможет участникам программы определить четкие ориентиры и векторы развития. Стажеры получат возможность пройти адаптационный курс с советами для успешной карьеры и погружением во внутренние процессы компании, а также принять участие в различных профессиональных тренингах.

Руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент банка ВТБ Глеб Ермаков отметил: «В этом году мы получили более 11 тысяч заявок на программы ВТБ Юниор, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом сезоне. Это, безусловно, свидетельствует о растущей популярности стажировок ВТБ среди молодежи и повышении привлекательности нашего HR-бренда. Стажеры выполняют реальные задачи бизнеса, под руководством опытных наставников участвуют в крупных проектах и получают ценный опыт для построения успешной карьеры. Для банка программа стажировок – важный элемент в работе по привлечению молодых профессионалов, которые помогают нам развивать нашу организацию в самых различных направлениях бизнеса».

Банк ВТБ (ПАО)