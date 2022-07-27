Новые инструменты поддержки малого и среднего бизнеса стали доступны для Владимирской области

Чем больше развито малое и среднее предпринимательство (МСП), тем выше устойчивость экономики. «Схлопнется» крупное предприятие – без работы останутся тысячи людей. А малые организации и ИП — подвижные, быстро занимают открывшиеся ниши, трудятся не за страх, а на совесть, поскольку это дело их личного выживания – словом, в массе своей дают и динамику, и устойчивость экономики. Если, конечно, им дать работать. Вчера Владимирская область и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства заключили новое соглашение о сотрудничестве.

Новые возможности поддержки

С нашей стороны документ подписал глава региона Александр Авдеев, от корпорации — генеральный директор Александр Исаевич. Органам власти соглашение открывает доступ к новым инструментам мониторинга и управления процессами развития предпринимательства. Бизнесу – более широкие возможности поддержки со стороны государства.

Владимирская область сотрудничает с Федеральной корпорацией по развитию МСП с 2016 года.

— Пришло время актуализировать соглашение и обновить возможности для создания более совершенных условий для развития бизнеса. Сегмент малого и среднего предпринимательства — важнейшая составляющая экономики страны, которая призвана более оперативно заместить то, что является зависимым от импорта в технологическом и товарном плане, — отметил Александр Авдеев.

Предусмотренные соглашением меры поддержки — финансовые и нефинансовые, охватывают малый и средний бизнес, а также самозанятых. Повысить доступность этой поддержки планируется, в том числе, при помощи государственной цифровой платформы мсп.рф.

Эта разветвлённая экосистема сервисов позволяет предпринимателю дистанционно выбирать и получать требующиеся ему меры поддержки. Кроме того, на ресурсе есть информация о региональных органах исполнительной власти и местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также предоставляемых ими услугах, в том числе для самозанятых граждан и физических лиц, желающих начать собственное дело.

Гарант для бизнеса

Что ещё нового готовы предложить федеральные партнёры? Например — расширить для владимирского бизнеса доступ к финансированию бизнесу за счет «зонтичного» поручительства корпорации. Это упрощённый способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога. По сути, это гарантия корпорации перед банком, что обязательства предпринимателя по кредиту будут выполнены.

«Зонтичный» механизм позволяет покрыть до 50% риска по кредитным обязательствам.

При совмещении с поручительствами Гарантийного фонда Владимирской области совокупное покрытие может составить до 90% — для молодых и начинающих предпринимателей и до 70% — для всех остальных. При помощи этой программы с момента её запуска в сентябре прошлого года уже более 140 малых и средних компаний нашего региона привлекли суммарно свыше 580 млн рублей кредитных средств.

— Кроме того, у нас действует льготная программа стимулирования кредитования «ПСК», когда малый и средний бизнес может получить средства на оборотное и инвестиционное кредитование. Сейчас ставка не может превышать 11%, — сообщил Александр Исаевич. — Специально для инвестиционных проектов и проектного финансирования мы с Минэкономразвития и Банком России планируем запустить программу, где ставки будут 5 и 6,5% для среднего и малого бизнеса соответственно.

Руководитель корпорации сказал, что задача организации — не потеряв объёмы увеличить количество получателей поддержки. Для высокотехнологичных компаний предлагают отдельные льготные условия, есть проект для промышленных производств, которым нужен лизинг, отдельно формируем продукты для молодёжи, для начинающих и более зрелых предпринимателей, для сельхозтоваропроизводителей. То есть инструментов поддержки достаточно много.

Во Владимирской области 48 351 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Александр Авдеев поставил экономическому блоку областной администрации задачу – в 2-3 раза нарастить пакет поддержки по линии корпорации МСП.

— Нам нужно грамотно использовать весь спектр федеральных возможностей – увеличить объёмы гарантийного фонда, кредитования под низкие проценты и использования лизинговых программ. Также важно максимально широко с помощью муниципалитетов информировать бизнес о льготах и мерах поддержки. Всё это существенным образом должно повлиять на развитие малого и среднего предпринимательства у нас в области, — отметил врио губернатора.

Справка. Корпорация МСП сотрудничает с Владимирской областью как по предоставлению бизнесу гарантий для получения финансирования, так и лизинговой поддержки, консультаций по части закупок, аренды государственного и муниципального имущества и по многим другим направлениям. В частности, реализуется совместный проект «Фермерский островок», благодаря которому местные производители могут размещать свою продукцию на прилавках торговых сетей.