Новую школу откроют к 1000-летию Суздаля при федеральной поддержке

Новую школу в Суздале построят к 1000-летию города. Владимирская область заручилась федеральной поддержкой, свидетельством чему — договорённости премьер-министра Михаила Мишустина и главы региона Александра Авдеева. Мишустин посетил в нашу область в минувшую среду, 29 июня. Он подтвердил готовность Правительства РФ выделить на подготовку к юбилею Суздаля 1 миллиард 300 миллионов рублей. И в числе объектов, чьё открытие хотят приурочить к празднику, назвали новую школу.

Договорённость есть

Сейчас в Суздале работают две школы: первая на 611 мест, вторая – на 624 места. Обе — в старых зданиях, которые к тому же памятники культурного наследия, которые, по-хорошему, должны использоваться совсем в других целях. Их и планируют «перепрофилировать», но только после того, как откроют новую школу и всех ребят переведут туда.

Износ зданий нынешних суздальских школ — более 50%.

— Конечно, необходимо отремонтировать автомобильные мосты, построить новую школу. Знаю, что надо создать комфортные и безопасные условия для людей, которые там работают и будут потом заниматься развитием Суздаля. Вы говорили также о двух действующих школах в Суздале, в которых надо делать ремонт. Я думаю, мы поможем со всеми вашими запросами, — отреагировал Михаил Мишустин на просьбу Александра Авдеева оказать региону поддержку в строительстве нового учебного учреждения.

Школу возведут в районе бульвара Всполье. Это недалеко от парка 950-летия Суздаля. Земли под неё отвели ещё в начале прошлого года. Тогда же представили её концепцию, разработанную ИП Миряшев.

По проекту, школа будет двухэтажной, состоящей из нескольких корпусов, соединенных между собой переходами, в том числе надземными. На ее территории планируют сделать детскую и тренажерную площадку, площадку для баскетбола и других подвижных игр, а так же стадион с беговой дорожкой.

Школа нового типа

Новая школа рассчитана на 1200 мест. Проект получил положительное заключение госэкспертизы, сообщил вчера на своих страницах в ВК глава региона Александр Авдеев. Он разместил также видеоролик, довольно подробно рассказывающей о новом учебном объекте.

В ролике подчёркивается, что школа будет не только образовательным центом, но ещё культурным и спортивным.

В Суздале мы хотим построить больше чем просто образовательное учреждение, сообщил врио губернатора. В проекте помимо необходимых по стандарту предусмотрены:

Неурочные помещения

Два бассейна – для новичков и умелых пловцов

Интернат на 90 мест под детский лагерь

Всесезонный стадион и др.

— Это совершенно иной уровень комфорта и образования для наших детей. И такие школы мы построим во всех муниципалитетах области! – пообещал Александр Авдеев.