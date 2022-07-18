поликлиника в Юрьеве-Польском

Новая детская поликлиника откроется в Юрьеве-Польском к осени

Строительные работы завершены
  • 433

В Юрьеве-Польском скоро откроется новая детская поликлиника. Строительство её почти завершили. Глава региона Александр Авдеев в рамках рабочей поездки в Юрьев-Польский район поставил задачу полностью наладить работу отделения к сентябрю.

Эпохальное событие

Строительство отдельного корпуса под детское поликлиническое отделение местные жители называют эпохальным событием. Сейчас почти шесть тысяч детей обслуживаются во взрослой поликлинике.

Выделено отдельное крыло, но оно с узкими коридорами, не очень комфортными условиями пребывания для маленьких пациентов и их родителей. Новое отделение – современное, удобное, красивое. Это по-настоящему современная поликлиника. С нетерпением ждем ее открытия, – отметил главврач Юрьев-Польской ЦРБ Олег Кондратьев.

Новая поликлиника расположена в пристройке к существующему корпусу больницы.

Такое соседство удобно и для медиков, и для пациентов. Юных жителей района обеспечат всеми обязательными видами медицинской помощи и современным уровнем комфорта, заверяют в облздраве. Здесь оборудованы крытая колясочная, отдельный вход для больных детей, открытая регистратура с инфоматом, централизованный колл-центр, игровая зона, комната для кормления, а также зоны комфортного пребывания в холлах.

Ходим, любуемся! Здесь будет приятно находиться и детям, и сотрудникам поликлиники. У каждого педиатра – просторный комфортный кабинет. Диагностика будет своя, а значит, не нужно перемещаться и пересекаться. У нас четыре педиатра, прием будут вести хирург, отоларинголог, офтальмолог, – добавила заведующая детским поликлиническим отделением Ирина Петрова.

Сложный объект

Строительство пристройки под детскую поликлинику началось в 2020 году. Объект оказался сложным, подрядчик столкнулся с рядом проблем. Так, при погружении обсадных труб произошла осадка несущих конструкций фундамента существующего здания. Пришлось делать дополнительные исследования. Только летом прошлого года смогли возобновить работу.

Провели дополнительные мероприятия, сделали усиление грунтов основания фундаментов методом цементации, заделали трещины и выполнили стяжку стен здания, – сообщил директор подрядной организации ООО «Мегаполис» Роман Галыбин.

Строительные работы полностью завершены. Отделения доукомплектовывают медоборудованием, оформляется документация на допуск здания к эксплуатации.

Александр Авдеев поставил задачу полностью наладить работу отделения к сентябрю, когда традиционно растет число обращений в детские поликлиники.

Фото департамента здравоохранения Владимирской области 

Читайте по теме

Теги: , ,