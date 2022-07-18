Новая детская поликлиника откроется в Юрьеве-Польском к осени

В Юрьеве-Польском скоро откроется новая детская поликлиника. Строительство её почти завершили. Глава региона Александр Авдеев в рамках рабочей поездки в Юрьев-Польский район поставил задачу полностью наладить работу отделения к сентябрю.

Эпохальное событие

Строительство отдельного корпуса под детское поликлиническое отделение местные жители называют эпохальным событием. Сейчас почти шесть тысяч детей обслуживаются во взрослой поликлинике.

– Выделено отдельное крыло, но оно с узкими коридорами, не очень комфортными условиями пребывания для маленьких пациентов и их родителей. Новое отделение – современное, удобное, красивое. Это по-настоящему современная поликлиника. С нетерпением ждем ее открытия, – отметил главврач Юрьев-Польской ЦРБ Олег Кондратьев.

Новая поликлиника расположена в пристройке к существующему корпусу больницы.

Такое соседство удобно и для медиков, и для пациентов. Юных жителей района обеспечат всеми обязательными видами медицинской помощи и современным уровнем комфорта, заверяют в облздраве. Здесь оборудованы крытая колясочная, отдельный вход для больных детей, открытая регистратура с инфоматом, централизованный колл-центр, игровая зона, комната для кормления, а также зоны комфортного пребывания в холлах.

– Ходим, любуемся! Здесь будет приятно находиться и детям, и сотрудникам поликлиники. У каждого педиатра – просторный комфортный кабинет. Диагностика будет своя, а значит, не нужно перемещаться и пересекаться. У нас четыре педиатра, прием будут вести хирург, отоларинголог, офтальмолог, – добавила заведующая детским поликлиническим отделением Ирина Петрова.

Сложный объект

Строительство пристройки под детскую поликлинику началось в 2020 году. Объект оказался сложным, подрядчик столкнулся с рядом проблем. Так, при погружении обсадных труб произошла осадка несущих конструкций фундамента существующего здания. Пришлось делать дополнительные исследования. Только летом прошлого года смогли возобновить работу.

— Провели дополнительные мероприятия, сделали усиление грунтов основания фундаментов методом цементации, заделали трещины и выполнили стяжку стен здания, – сообщил директор подрядной организации ООО «Мегаполис» Роман Галыбин.

Строительные работы полностью завершены. Отделения доукомплектовывают медоборудованием, оформляется документация на допуск здания к эксплуатации.

Александр Авдеев поставил задачу полностью наладить работу отделения к сентябрю, когда традиционно растет число обращений в детские поликлиники.