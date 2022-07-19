Новаторские проекты вязниковских аграриев оценил Александр Авдеев

На ряде предприятий агропрома в Вязниковском районе Александр Авдеев был два месяца назад. И сейчас продолжил знакомство — посетил СПК «Родина». И в прошлый, и в нынешний приезд внимание главы региона привлекли новаторские проекты по животноводству и растениеводству.

Традиции и перспективы

Вязниковский район не считается передовиком по части сельского хозяйства, всё же местные земли — не плодородное Ополье, но интересных инвестиционных проектов в сфере АПК там появляется всё больше. В мае глава региона посетил в селе Троицко-Татарово кооператив крестьянско-фермерских хозяйств, разбивших, в числе прочего, плодовый сад и ягодник, что для Владимирской области редкость. Тогда же встретился с руководством ООО «ВладТехАгро» — компании, начавшей выращивать техническую коноплю на вязниковских полях.

Теперь же Александр Авдеев ознакомился с работой СПК «Родина» в селе Пировы-Городищи. Название – громкое: и у села, и у хозяйства. В своё время в этих местах снимали фильм «Из жизни Фёдора Кузькина» по произведению Бориса Можаева — на самую что ни на есть крестьянскую тематику. И колхоз «Родина» ходил в передовиках, там в середине 90-х даже появился итальянский сырзавод.

И теперь уже больше четверти века на земле, где когда-то стоял древний город-крепость Ярополч-Залесский, вязниковцы сами производят качественную молочную продукцию: сыр, йогурт, ряженку, кефир, масло, сметану и творог. Есть и мясная переработка. Тем не менее, хозяйству приходится «крутиться», чтобы нормально жить.

— Ещё в прошлом году предприятие терпело убытки, однако его руководство не опустило руки. Напротив, были предприняты максимальные усилия для выхода на новый уровень развития. В частности, СПК запустил ряд новых инвестпроектов, — сообщила пресс-служба администрации области.

Хозяйство получило новый виток развития благодаря инвестициям.

О стратегических инициативах главе региона рассказал генеральный директор предприятия Андрей Мухамедшин:

— Наш основной профиль — разведение крупного рогатого скота и производство молока. Но на этом решили не останавливаться. В качестве одного из направлений выбрали разведение овец австралийской породы «Дорпер». Сейчас у нас 114 овец и 4 барана. Это мясная порода, средний вес взрослого барана — более 90 кг. Порода неприхотливая. Адаптируется неплохо, перезимовали нормально. Решили до 1000-1200 голов довести стадо.

Новые направления

Именно на полях, арендованных у СПК «Родина», выращивают техническую коноплю – культуру, имеющую большие перспективы применения в самых разных сферах экономики — от фармакологии и пищевой отрасли до производства одежды и биоупаковки. Александр Авдеев обсудил с руководителем СПК планы по культивации конопли, а ещё — перспективы экспериментального проекта по выращиванию картофеля на поле с капельным поливом.

— Новые технологии вводим, чтобы снизить риски неурожаев. Оборудование — отечественное. Система предусматривает не только полив по установленному циклу, но и внесение подкормки. Да, себестоимость картофеля вырастет, но и урожайность мы планируем повысить существенно: с 25-27 центнеров до 40. В качестве альтернативы посадили поле картофеля и по классической схеме, посмотрим разницу, — рассказал руководитель СПК.

Глава региона отметил, что такая система уже применяется в Меленковском районе. И это позитивный фактор — всё большее применение инновационных подходов и технологий. Они повышают объёмы и качество сельхозпродукции.

— Благодаря оказанной господдержке и личной инициативности руководителя СПК «Родина» сегодня в активной фазе развития. В 2023 году рассчитывают завершить строительство нового коровника на 800 мест и увеличить объёмы производства. Хорошие перспективы и по новому направлению, связанному с выращиванием технической конопли и её переработкой. Будем помогать развиваться, — сообщил Александр Авдеев после посещения хозяйства.

В 2021-2022 гг. поддержка предприятия из федерального и областного бюджетов составила более 3,5 млн рублей.

Развитие сельского хозяйства во Владимирской области — задача стратегическая. В том числе в рамках антикризисных мер в условиях санкций. Глава региона неоднократно отмечал, что потенциал этого сектора экономики большой, необходимо его раскрыть полнее. Поэтому поиски новых перспективных направлений роста будут вести и развивать.