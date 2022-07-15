Незаконных торговцев гонят с улицы Сакко и Ванцетти во Владимире

Борьба с незаконной торговлей продолжается во Владимире. Накануне сотрудники мэрии совместно с правоохранителями вновь отправились на улицу Сакко и Ванцетти, где продают овощи и фрукты с припаркованных в нарушение правил автомобилей или со стоящих на земле ящиков.

Накажут рублем

Как лето, так на Сакко и Ванцетти разворачивается «альтернативный» базар. Торгуют, чаще всего, с машин южной продукцией. Вчера тоже была такая картина. По результатам рейда сотрудники городского УМВД составили три протокола за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения.

За такое нарушение предусмотрен штраф в размере до 2 тысяч рублей.

Кроме того, сотрудники мэрии составили в отношении нелегалов административный материал за нарушение муниципальных правил благоустройства, а именно, за размещение транспортных средств на газонах и цветниках. Штрафы за это ощутимее: от 3 тысяч до 5 тысяч рублей на граждан.

Еще два протокола за нарушение требований дорожного знака «Остановка запрещена» составили сотрудники ГИБДД.

Где торговать?

Проверяющие не устают предлагать нарушителям вести торговлю цивилизованно, по принятым в городе правилам. Например, на сезонной уличной ярмарке, расположенной буквально в двух шагах, на улице Батурина.

В мэрии поясняют: большегрузы, которые выступают в роли нелегальных торговых точек, мешают и автомобилистам, и проживающим на этой улице владимирцам. Они сужают и без того скромную проезжую часть улицы Сакко и Ванцетти.

К тому же у продавцов зачастую нет документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Торговля ведется без соблюдения элементарных санитарных правил.

— Продавцы-нелегалы захламляют улицу мусором и гниющими на жаре пищевыми и бытовыми отходами, являющимися источниками распространения инфекционных заболеваний, — подчеркнули чиновники.

В мэрии отметили, что рейды по контролю за соблюдением правил уличной торговли продолжатся.