Небо над Суздалем украсят 17 воздушных шаров

С 20 по 22 июля в Суздале пройдет фестиваль воздухоплавателей на тепловых аэростатах «Золотое кольцо России» (6+). Он уже стал традиционным. В этом году состоится в 21-й раз. Аэростаты поднимутся над Ильинским лугом.

Незабываемые впечатления

В этом году в Суздаль приедут 17 пилотов с разных регионов России: Белгород, Йошкар-Ола, Калуга, Москва, Ессентуки, Переславль-Залесский. Организаторы обещают незабываемые впечатления суздальцам и гостям города.

В программе фестиваля предусмотрены как свободные полеты на воздушных шарах, так и привязные подъемы.

При запусках тепловых аэростатов учитываются погодные условия: полёты проходят рано утром (с 05.00) и вечером (с 18.00) при скорости ветра не более 5-6 метров в секунду, без сильных осадков. Место старта определяется на предполётном брифинге в зависимости от направления ветра.

Из Суздаля в Переславль-Залесский

Каждый год на запуск воздушных шаров приезжают посмотреть сотни туристов. Даже не летать, просто для того, чтобы стать свидетелем этого завораживающего действа и сделать красивые фотографии. Вход бесплатный.

А вот на полет решается далеко не каждый. Останавливает и цена — удовольствие это не из дешевых. По информации официального сайта фестиваля, один билет стоит 8 тысяч рублей, а на ребенка до 14 лет – 7 тысяч рублей. Тем не менее, все билеты уже распроданы.

В небо поднимутся 17 аэростатов.

Покинув Суздаль, пилоты переедут в Переславль-Залесский. В Ярославской области фестиваль воздухоплавателей «Золотое кольцо России» проводится с 2002 года. В июле 2018 года часть мероприятий фестиваля впервые решено провести в Суздале.

Для полёта аэростатов необходимы особые пространственно-географические условия – отсутствие высоких рельефов местности, обширных лесов, плотности городской застройки. Этим требованиям как нельзя лучше соответствует территория Суздальского Ополья.