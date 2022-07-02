Начальную школу в Гусь-Хрустальном начнут строить уже этим летом

В этом году во Владимирской области начнется строительство уже третьей школы. Ведутся работы в городе Покрове и селе Сновицы Суздальского районе. В середине лета при успешном заключении контракта с подрядчиком устроят стройплощадку в Гусь-Хрустальном. Там планируют корпус школы № 15 для начального звена на 350 мест. Контракт размещен на портале госзакупок. Его стоимость – около 295 миллионов рублей.

Типовой проект

Школа в Гусь-Хрустальном будет строиться по типовому проекту. Такая уже открыта в городе Иваново. Это трехэтажный корпус, в котором будет 17 учебных кабинетов, столовая, спортивный зал. Гардеробные поделят по классам.

В школе предусмотрен кабинет охраны с системой видеонаблюдения, вход будет через турникеты. Самые маленькие ученики разместятся на первом этаже. Для них сделают отдельно учебные помещения и спальни-игровые групп продленного дня.

— Для художественного воспитания учащихся предусмотрена универсальная студия. Она может использоваться для проведения праздничных мероприятий, в проведении которых принимают участие одновременно дети, учителя и, по возможности, родители. Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в начальной школе запроектированы кабинеты логопеда, психолога и дефектолога. Психолого-педагогическая служба размещается на третьем этаже, изолированно от остальных помещений. В состав административных помещений начальной школы входят: кабинет завуча начальной школы, учительская – методический кабинет для учителей начальных классов, которые располагаются на третьем этаже изолированно от остальных помещений, — подробно описывается в документации.

В рамках контракта запланировано и благоустройство прилегающей территории. Сделают футбольное поле, спортивные площадки на резиновом покрытии, автогородок. Правда, перед этим придется вырубить 100 деревьев. Но потом обещают высадить саженцы деревьев.

Срок строительства школы – 11 месяцев.

Двери учебное заведение должно открыть в сентябре 2023 года. Такие же сроки открытия и у школ в Коврове, Покрове, Сновицах. Лишь бы подрядчик нашелся. С этим возникают большие сложности.

В Коврове в процессе строительства меняли компанию, в Покрове нашли только с третьих торгов, в Вязниках – никак не могут найти. Дважды контракт на школу на 500 мест стоимостью 369 миллионов рублей выставляли на портале госзакупок. Не подано ни одной заявки.

Планы на 2023 год

В следующем году планируют начать строительство школ в Гороховецком районе и Александрове. В этом году заключены контракты с подрядчиками на проектирование школ в селе Устье Собинского района и в городе Киржач.

Темпы строительства ускоряют, чтобы в сентябре 2025 года все дети пошли в школы в первую смену. Сейчас вторая смена есть в 62-х образовательных заведениях региона, около 12 тысяч детей учатся после обеда.

Ранее «Призыв» сообщал, что к 1 сентября 2022 года капитально отремонтируют три образовательных учреждения: школы в Киржаче, поселке Вольгинский Петушинского района и гимназию в Коврове.

А вот с Владимиром, где больше всего детей учится во вторую смену, пока тишина Участок в Веризино давно зарос в ожидании стройки. Там должна была появиться такая же школа, как и в Коммунаре, где новое учебное учреждение тоже возводили по готовому проекту.