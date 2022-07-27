Началась приемка школ и детсадов Владимирской области к новому учебному году

Во Владимирской области идет приемка детсадов, школ, колледжей к новому учебному году. К середине августа комиссия в составе органов местного самоуправления, представителей Роспотребнадзора, Росгвардии и МЧС должна проверить все 928 учреждений региона.

В зоне особого внимания

Во всех образовательных организациях настала горячая пора — надо оперативно и качественно завершить все ремонтные работы и быть готовым к приходу надзорных служб. Директора и заведующие не отходят от подрядчиков, бдительно наблюдая за темпами работ.

В центре внимания Роспотребнадзора, Росгвардии, МЧС состояние пищеблоков и столовых, эвакуационных выходов, автоматических систем пожарной безопасности, тревожных кнопок, ограждения территории и системы контроля доступа на входе.

— Особое внимание уделяется вопросам безопасности образовательного процесса, соблюдения требований правил пожарной безопасности, защищённости организаций от угроз криминального и террористического характера, вопросам обеспечения питания обучающихся и уровня благоустройства зданий, — сообщила зам. директора департамента образования области Елена Запруднова.

В июне из регионального бюджета выделена дополнительная субсидия муниципалитетам на ремонт учебных заведений в сумме около 300 миллионов рублей. На эти деньги уже начаты или готовятся ремонты 12 учреждений образования. В частности, туда попали гимназия №35 во Владимире, Галицкая школа в Гороховецком районе, Першинская школа в Киржачском районе, средние школы №3 и №7 в округе Муром.

Ремонты — дело хорошее, нужное и краткосрочное.

В большинстве случаев, школы справляются с объемом в течение двух летних месяцев. А вот капремонт — совсем другая история. 1 сентября после капремонта должны открыться двери трех общеобразовательных организаций: гимназии им. Барсукова в Коврове, школы № 3 в Киржаче и лицея им. Бакулова в поселке Вольгинский. В Коврове и Киржаче уже идет приемка учебных заведений, в Вольгинском завершаются работы.

Ситуация во Владимире

Особенно повезло в этом году Владимиру. Из всех уровней бюджета на ремонтные работы в школах и детсадах направлено 115 миллионов рублей. Обновят помещения в 35 детсадах и 26 школах.

— В этом году проводим большой ремонт пищеблока. Меняем там плитку на стенах и на полу, коммуникации, систему вентиляции. Уже монтируем оборудование. Мойки ставим, электрику проводим. На эти работы из бюджета города выделено 1 миллион рублей. И еще 300 тысяч рублей добавила школа, которые накопила за счет предоставления платных услуг, — рассказывает директор школы № 22 Владимира Роман Чуркин.

В этой школе учится свыше 500 ребят. Есть и вторая смена. Но зато не учатся в субботу. Который год администрация школы так составляет план ремонта, что поэтапно проходит обновление учебных классов. В этом году поставили новую мебель и покрасили стены и пол в трех классах. В отремонтированную в прошлом году библиотеку поставили оборудование для цифровизации процесса. Есть ноутбуки и электронные формуляры для получения и сдачи книг и учебников.

— Приемка в детсадах уже ведется. В школах начнется на следующей неделе. В школе № 36 и в дворце детско-юношеского творчества проводятся ремонты спорзалов, в школе № 5 ученикам с ограничениями по здоровью обеспечивают безбарьерную среду. Идут ремонты в пищеблоках и на крышах, — рассказывает начальник управления образования Владимира Елена Малик.

Владимир получил из области 34 миллиона рублей на ремонт гимназии № 35. Еще 3 миллиона добавили из местной казны. И составили внушительный план ремонта. В первую очередь полностью обновят бассейн, который сгорел 20 лет назад. Также проведут ремонты в кабинетах, пищеблоке, столовой, рекреациях, спортивном зале. Закончат работы к концу года.