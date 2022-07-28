Начал действовать новый храм на месте бывших «Блинчиков» в центре Владимира

Сегодня начал действовать храм в честь Параскевы Пятницы в центре Владимира. Состоялось его малое освящение, богослужение, крестный ход. Многие горожане ещё по привычке говорят, что церковь построена на месте кафе «Блинчики». На самом деле она выросла там, где около четырехсот лет стоял Пятницкий храм — сначала деревянный, потом каменный. А вот советские «Блинчики» — те да, расположились явно неудачно, буквально на костях, поправ могилы древнего кладбища.

Исторически оправдано

Новый храм строили 6 лет. Их предварили полуторагодовые археологические раскопки. Споры вокруг «Блинчиков» — надо их сносить или не надо — в основном, велись первые пару лет. Сейчас спор утратил остроту: время ушло, заведение общепита заняло другое место (более уютное и с менее демократичными ценами), горожане привыкли к новому архитектурному ансамблю с православными крестами и памятником святому Владимиру.

— Это исторически оправдано, — считает Алексей Андреев, директор компании «Игротэк», на чьи средства и чьими силами был построен храм. — Наверное, многие горожане, заходившие в «Блинчики», даже не задумывались, что они едят и пьют на месте захоронений, где лежат их предки. Разве это дело?

Теперь историческая справедливость восстановлена: где был храм, снова золотятся купола, а кладбище хотя, конечно, и утрачено, но на его месте планируют сделать смотровую площадку. Можно постоять, посмотреть на заклязьменские дали, подумать о вечном…

Первое письменное упоминание о храме Христовы Пятницы относится к 1628 году.

Пока, впрочем, площадки нет, благоустройство ещё предстоит провести. Сделает это та же строительная компания и, вероятно, городские власти. К сожалению, ни на строительство церкви, ни на дальнейшие работы народных пожертвований не собирали. Если бы подключилась общественность, храм, возможно, появился бы в более короткие сроки, как это было, например, с Казанским храмом, который тоже возводил «Игротэк» (эта фирма ещё выполнила кладбищенский храм Всех Святых в Улыбышево).

Как бы то ни было, сегодня у православных верующих Владимира — праздник. Открылся новый храм — не самый большой в городе, но на ключевом месте; тут, кстати, Михаила Петровича Лазарева в 1788 году крестили – будущего знаменитого мореплавателя.

Знаковое место

Освятить храм хотели ещё год назад — помешали коронавирусные ограничения. Потом назывались разные даты открытия: осень 2021-го, Пасха 2022-го… Но всё время что-то мешало.

Теперь все препятствия позади. Внутри стен храма работы практически завершены, нужно только поставить более презентабельные для культового сооружения двери. Ну, и благоустроить площадку у церкви и памятника Владимиру Крестителю. По словам Алексея Андреева, памятник этот поставили на месте древнего основания — вероятно, там была когда-то колокольня.

Сегодня новый храм (официально он приписан к Успенскому кафедральному собору) не смог вместить в себя всех желающих участвовать в праздничном богослужении. Пришло, по визуальной оценке, около трёхсот человек. Нет сомнений в том, что и в обычные дни посещаемость церкви будет высокой. Кроме паствы уже образованного прихода ожидается много туристов: улица – центральная, туристический трафик – высокий.

— В храм уже вчера начали заходить люди, — рассказала Наталья Дёмушкина, заведующая отделом культуры Владимиро-Суздальской епархии. – Спрашивали, можно ли поставить свечу, помолиться…

Не только поставить свечу и не только помолиться – в церкви Параскевы Пятницы будут вести положенные службы и совершать положенные обряды: крещение, венчание, отпевание… Приход — во всяком случае, пока — окормляет отец Вячеслав (Логинов), иерей и ключарь Успенского собора.

Храм по обычным дням будет работать с 8 до 20 часов.

А сегодня малое освящение храма провёл митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. После богослужения и крестного хода Он обратился к верующим с проповедью. Ранее же выступил по поводу открытия храма в «Епархиальных новостях»

— Этот храм имеет придел в честь Параскевы Пятницы, основной алтарь посвящен князю Владимиру, князю Александру Невскому и всем князьям Владимирским. Там будет красивая икона. И мы, в этом храме планируем совершать службу в субботу, воскресенье, и все праздничные дни, особенно в дни почитания князей Владимирских, — сказал он.

Любопытный момент: открытие храма прошло спокойно, светло, без лишнего светского сопровождения. Не было пышных и пустых речей, коробок с подарками, микрофонов и красных ленточек. Из относительно крупных чиновников замечен был только глава города Андрей Шохин, да и тот скорее «обозначил присутствие».

В общем — хорошее событие, во многом знаковое, замыкающее петлю времени. Алексей Андреев вспоминал, как его отец, живший по соседству в полуподвальном помещении (там, где теперь находится капелла Э. Маркина), стал очевидцем разрушения храма. Ломали тот в хрущёвские времена – а до того был там и зал филармонии, и кинотеатр, и какие-то конторы… Теперь — всё так, как задумывали изначально, как делали предки столетия назад. Без волюнтаризма.