На владимирских улицах «зебры» делают светлее и заметнее

Владимирские дорожники начали выполнять мероприятия по повышению безопасности пешеходных переходов. Аварийность в областном центре высокая. Только за полгода зарегистрировано 54 наезда на пешеходов.

Много не мало

Мероприятия по повышению безопасности пешеходных переходов входят в нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Их торгуют в составе контрактов на ремонт дорог и по отдельным контрактам. В этом году в проект вошло 17 участков автодорог по улицам Егорова, Погодина, Гагарина, Институтский городок, Ерофеевский спуск, Большая Нижегородская, Московское шоссе, Большая Московская, Добросельская, Рокадная дорога, Тракторная, Казарменная, Юрьев-Польское шоссе, Толмаческая, Благонравова, а также участок дороги «Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово».

В контрактах по большинству объектов предусмотрены установка пешеходных ограждений и дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход». Причем, что странно, делают их в том числе и на регулируемых пешеходных переходах, где участников дорожного движения обо всем предупреждает светофор.

Видимо, мэрия следует поговорке «много не мало». Но даже при таком раскладе к дорожникам есть претензии. Подрядчик «ВладСК» задерживает сдачу участков дорог на Большой Нижегородской и Погодина. До заборов и опор никак не доберутся.

Помимо нацпроекта мэрия еще выполняет дорожный ремонт по городской программе.

Всего на виртуальной карте администрации города числится 38 участков дорог, на которых работы должны выполнять 7 подрядчиков. Компания «Владавтодор» должна выполнить 13 контрактов в срок до 1 августа. К большей части подрядчик еще даже не приступал.

Где будет светлее

Также был расторгован отдельный контракт на устройство дополнительных средств для повышения безопасности пешеходных переходов стоимостью 2,7 миллионов рублей.

— Наряду с масштабным дорожным ремонтом в этом году 12 пешеходных переходов дополнительно оборудуют светодиодным освещением и дублирующими дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход». Как показывает практика, дублирующие знаки акцентируют внимание водителей на приближении к пешеходному переходу, а современное светодиодное освещение объективно повышает безопасность пешеходов в темное время суток. Работы уже производятся, — сообщает пресс-служба администрации города.

Вот список переходов, которые станут светлее и заметнее:

— улица Пугачева, 62;

— улица Сперанского, 1;

— улица Луначарского, 35

— улица Чайковского, 30, 38;

— улица Василисина, 6, 11, 22-б;

— улица Балакирева, 26-а, 35;

— проспект Строителей, 1;

— проспект Ленина, 59.

Не попали в список такие опасные переходы, как на Октябрьском проспекте у политехнического колледжа и на Большой Нижегородской у спортшкол по гимнастике. О первом просили жители окрестных домов и родители, которые водят детей в ближайшие садики и школы. Люди обращались в администрацию, в редакцию «Призыва». Они хотели, чтобы у перехода установили искусственные неровности и добавили освещение над проезжей частью и по краям тротуаров.

О тех же элементах дорожного устройства просили и родители ребят из спортшкол. Они обратились к депутату горсовета Евгению Станчеву, а тот в свою очередь к главе города. Но ни там, ни там дополнительных элементов не появилось.