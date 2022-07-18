На Тракторной из-за ремонта теплосетей перекрыли еще один участок дороги, а на Безыменского тротуар

Во Владимире на улице Тракторной перерыли еще один участок проезжей части. За месяц работ энергетиков заторы здесь стали обычным делом. На Безыменского ремонт теплосетей мешает нормальному проходу пешеходов на остановку и в магазины.

Сколько еще терпеть

Трубы тут и трубы там. Ремонтная кампания на теплосетях в самом разгаре. В этом году проводится, как минимум, пять крупных реконструкции: на Чайковского, Тракторной, Горького (во дворах), Суздальском проспекте и Безыменского.

На сайте компании «Т Плюс» об этом ни слова. Но жителям интересно, как долго придется терпеть неудобства с отсутствием воды и перекопанные пути для водителей и пешеходов. Редакция «Призыва» постаралась ответить.

На улице Тракторной работы идут в гаражах и на дороге у ТЦ «Мегаторг», а также на пересечении с улицей Гастелло. Энергетики копают на магистральных и разводящих теплосетях. Меняют трубопровод. На дорогах нет предупреждающих знаков или баннеров, автомобилисты просто упираются в пробку и начинают объезжать ограждение, где выкопаны траншеи.

По всем контрактам срок работы установлен на 31 августа.

Улицу Безыменского перекопали в нескольких местах. Тротуар огородили забором, газон оставили так. Глубокие траншеи выкопаны около магазинов и остановки общественного транспорта. Контракт на выполнение реконструкции участка тепловой сети по улице Безыменского выиграла владимирская компания «Региондорпроект». Стоимость работ — 59,4 миллиона рублей.

— Проводится бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана. Запланирована установка П-образных компенсаторов на стальных трубопроводах, неподвижных опор, переходов, промежуточных и концевых элементов с кабелем вывода, металлической заглушки изоляции. По итогам проводятся гидравлические испытания, — уточняют в конкурсной документации к торгам.

Повышают надежность

В этом сезоне энергетики должны обновить 25 километров тепловых сетей. Владимирский филиал «Т Плюс» отчитался пока только за один объект – по улице Солнечная. Там переложили 231 метр трубопровода.

Плюс новых труб — пенополиуретановая изоляция и наличие системы оперативного дистанционного контроля. Система оперативного дистанционного контроля позволит своевременно определять повреждение трубопровода или полиэтиленовой оболочки, находить место дефекта и оперативного устранять.

— Мероприятие направлено на достижение надежной работы теплосети в зимнее время, повышение качества услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения для жителей Владимира, а также на безопасное движение автотранспорта над подземными коммуникациями, — сообщает пресс-служба «Т Плюс».

Одновременно с ремонтами теплосетей во Владимире проводятся и гидравлические испытания трубопроводов. С середины июля работы проводятся в Октябрьском районе.

Всего с начала летней ремонтной кампании проведено 167 опрессовок, проверено 190 километров трубопроводов, что составляет 72 % от общего объема. Выявлено 165 дефектов. Средней срок отключения горячего водоснабжения – 8 суток.