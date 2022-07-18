На Тракторной из-за ремонта теплосетей перекрыли еще один участок дороги, а на Безыменского тротуар

Работы продлятся до конца лета
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Во Владимире на улице Тракторной перерыли еще один участок проезжей части. За месяц работ энергетиков заторы здесь стали обычным делом. На Безыменского ремонт теплосетей мешает нормальному проходу пешеходов на остановку и в магазины.

Сколько еще терпеть

Трубы тут и трубы там. Ремонтная кампания на теплосетях в самом разгаре. В этом году проводится, как минимум, пять крупных реконструкции: на Чайковского, Тракторной, Горького (во дворах), Суздальском проспекте и Безыменского.

На сайте компании «Т Плюс» об этом ни слова. Но жителям интересно, как долго придется терпеть неудобства с отсутствием воды и перекопанные пути для водителей и пешеходов. Редакция «Призыва» постаралась ответить.

На улице Тракторной работы идут в гаражах и на дороге у ТЦ «Мегаторг», а также на пересечении с улицей Гастелло. Энергетики копают на магистральных и разводящих теплосетях. Меняют трубопровод. На дорогах нет предупреждающих знаков или баннеров, автомобилисты просто упираются в пробку и начинают объезжать ограждение, где выкопаны траншеи.

По всем контрактам срок работы установлен на 31 августа.

Улицу Безыменского перекопали в нескольких местах. Тротуар огородили забором, газон оставили так. Глубокие траншеи выкопаны около магазинов и остановки общественного транспорта. Контракт на выполнение реконструкции участка тепловой сети по улице Безыменского выиграла владимирская компания «Региондорпроект». Стоимость работ — 59,4 миллиона рублей.

— Проводится бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана. Запланирована установка П-образных компенсаторов на стальных трубопроводах, неподвижных опор, переходов, промежуточных и концевых элементов с кабелем вывода, металлической заглушки изоляции. По итогам проводятся гидравлические испытания, — уточняют в конкурсной документации к торгам.

Повышают надежность

В этом сезоне энергетики должны обновить 25 километров тепловых сетей. Владимирский филиал «Т Плюс» отчитался пока только за один объект – по улице Солнечная. Там переложили 231 метр трубопровода.

Плюс новых труб — пенополиуретановая изоляция и наличие системы оперативного дистанционного контроля. Система оперативного дистанционного контроля позволит своевременно определять повреждение трубопровода или полиэтиленовой оболочки, находить место дефекта и оперативного устранять.

— Мероприятие направлено на достижение надежной работы теплосети в зимнее время, повышение качества услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения для жителей Владимира, а также на безопасное движение автотранспорта над подземными коммуникациями, сообщает пресс-служба «Т Плюс».

Одновременно с ремонтами теплосетей во Владимире проводятся и гидравлические испытания трубопроводов. С середины июля работы проводятся в Октябрьском районе.

Всего с начала летней ремонтной кампании проведено 167 опрессовок, проверено 190 километров трубопроводов, что составляет 72 % от общего объема. Выявлено 165 дефектов. Средней срок отключения горячего водоснабжения – 8 суток.

Фото «Призыва» 

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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