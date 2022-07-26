На озере Старка в Коврове спасли тонувшего подростка

В Коврове сотрудники ГИМС МЧС России спасли тонувшего 14-летнего подростка. Трагедия чуть не произошла накануне на озере Старка. Помощь подоспела вовремя, жизни мальчика ничто не угрожает.

В пяти метрах от берега

Сотрудники группы патрульной службы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Владимирской области Александр Столяров и Александр Голубев заметили подростка во время патрулирования. Мальчик бил по воде и кричал в пяти метрах от берега.

Александр Столяров сразу определил, что мальчик тонет, и немедленно дал команду напарнику, который находился ближе к воде, спасать тонущего.

Александр Голубев бросился на помощь мальчику и вытащил его на берег. Ребенок был в сознании, его жизни ничто не угрожало. Спасатели о происшествии в «скорую помощь» и в полицию.

— Медики оценили состояние ребёнка, сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и обстоятельства происшествия,— уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Патрулирование и профилактика в жаркие дни будут проводиться ежедневно.

Напоминание родителям

Спасатели в очередной раз призывают родителей и законных представителей не допускать нахождения детей у водоёмов без взрослых.

— Учите детей плавать и разъясняйте опасность выхода на глубину! Далеко не всегда по поведению ребёнка в воде можно определить, что ему нужна помощь. Контролируйте детей и будьте бдительны! – призывают сотрудники МЧС.

А между тем во Владимирской области продолжают регистрироваться трагические случаи на воде. Только за минувшую пятницу и выходные дни утонули четыре человека. На всех водоемах, на которых произошли трагедии, официально купаться нельзя.

Риск происшествий на воде сейчас очень высок. До конца рабочей недели синоптики обещают жаркую погоду. Утомленные зноем жители региона спешат на водоемы. Только вот игнорирование элементарных правил безопасности и рекомендаций по купанию приводит к трагедиям.

Чтобы предотвратить происшествия на воде, сотрудники МЧС ежедневно проводят профилактические визиты на пляжи .