На новую спецтехнику Владимир не накопил, но лизинг на отвалы и щетки оформляет

Центр управления городскими дорогами Владимира получит навесное оборудовании для комбинированных дорожных машин, которые используют для всесезонной уборки дорог. Депутаты горсовета согласились с предложением мэрии оформить лизинг до 2025 года.

Сани готовят летом

Комбинированные дорожные машины — это многофункциональная спецтехника. Она повсеместно используется для очистки дорог от снега, грязи, льда. Эти машины выпускают на базе грузовиков марки «КаМАЗ». Меняют кузов на отсек для песка или спереди крепят отвал. В общем, конструктор на колесах. В чем его и ценность.

Но сами машины — дорогостоящие. А менять по-хорошему нужно все. Их в автопарке ЦУГД — 29 штук. Из них 22 эксплуатируются с 2011-2012 годов, 7 единиц — с 2015-2016 годов. Средний пробег составляет более 150 тысяч километров.

— В связи с огромной нагрузкой, приходящейся на навесное оборудование при посыпке дорог пескосоляной смесью в зимний период, износ имеющегося оборудования на сегодняшний день является предельным. Дальнейшее его использование не представляется возможным. Замены требуют пескоразбрасыватели, отвалы и щеточное оборудование, — говорит замглавы города Олег Круглов.

Общая стоимость лизинговых затрат с 2022 по 2025 год — 42,5 миллиона рублей.

В список попало 37 наименований:

1) Универсальная монтажная плита — ООО «ТД «Смолмаш» г. Красногорск — 2 штуки

2) Передний гидроповоротный отвал с резиновым лемехом — 15 штук

3) Средняя подметальная щетка — 2 штуки

4) Задняя подметальная щетка с навесным устройством — 2 штуки

5) Быстросъемный пескоразбрасыватель в кузов самосвала на КаМАЗ-6520 с комплектом прецезионных труб — 6 штук

6) Быстросъемный пескоразбрасыватель в кузов самосвала на КаМАЗ-65115 с комплектом прецезионных труб — 7 штук

7) Съемный пескоразбрасыватель на раму шасси на КаМАЗ-65115 — 3 штуки.

В этом году сумма вложений самая маленькая — 4,8 миллиона рублей. Изначально расходы не были запланированы, но средства нашли на остатках бюджетного счета. Как и в случае с региональным бюджетам, в городском тоже появляются дополнительные доходы с налогов и аренды, также сэкономленные на торгах суммы.

— Тот самый случай, когда сани готовят летом. Нам Олег Александрович обещал, что вся техника ЦУГД будет подготовлена и в полном объеме будет работать на уборочной кампании зимой, — сообщил председатель комитета по жизнеобеспечению горсовета Дмитрий Чижов.

Техника для области

Ранее «Призыв» сообщал о том, что горсовет одобрил также выделение дополнительно 34,4 миллиона рублей на пополнение запасов пескосоляной смеси и реагентов, бетонной эмульсии для ямочного ремонта и термопластика для разметки пешеходных переходов.

Также глава региона Александр Авдеев сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях радостную новость. Во Владимирскую область уже доставили 49 единиц новой дорожной техники.

— Все мы помним: этой зимой снега выпало так много, что дорожные службы не успевали его вывозить. Некоторые города и деревни области оказались «в снежном плену». Муниципалитеты были не готовы к такой нагрузке — для уборки дорог не хватало техники. Технику выбирали многофункциональную. Зимой будем с её помощью убирать снег, а летом — строить новые дороги, — заявил Александр Александрович.

Всего в этом году область по заявкам районов централизованно закупает 76 единиц коммнуальной техники. Например, жители Костерёво Петушинского района обновили дорожный парк. На балансе муниципалитета числится всего две машины с выработанным сроком службы. Для них область закупила автогрейдер, его уже доставили в город.