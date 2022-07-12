На конях из Якутии. Житель Оймякона с сыном добрались до Владимирской области

Житель Якутии Дугуйдан Винокуров, отправившийся в конный поход из Оймякона в Москву, добрался до Владимирской области. Позади тысячи километров и более года пути. Потомственный коневод прибыл не один. В Казани к нему присоединился его 9-летний сын Дархан.

На лошади до Москвы

— Прибыли во Владимирскую область! До Москвы осталось 340 км. Чем ближе к Москве, тем чаще населенные пункты, больше автомобилей на трассе. Надеюсь, все будет хорошо, и мы прибудем в Первопрестольную к Ысыаху, — сообщил Дугуйдан Винокуров в своем телеграм-канале (18+).

Границу Владимирской области путешественники пересекли накануне, 11 июля. Во Владимире они планируют быть 14-15 июля.

Больше года пути

Свое путешествие двое энтузиастов Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев начали еще весной прошлого года. Они выдвинулись в путь на лошадях якутской породы из Оймяконского района Республики Саха.

Из-за травмы коня напарник Дугуйдана Винокурова сошёл с дистанции. После этого к путешествию присоединился девятилетний сын коневода.

На днях Дугуйдан опубликовал пост о том, что он с сыном посетил Нижний Новгород. Они побывали в исторических местах, погуляли по Кремлю. Дугуйдан доволен путешествием, поскольку интересно проводит время с сыном, приезжает в разные города и знакомится с людьми.

— Наблюдая за сыном, могу сказать, что он точно сможет преодолеть такой же путь самостоятельно, когда вырастет. Легко чувствует себя на природе, в полевых условиях, понимает лошадей, — поделился житель Якутии.

Конный поход начался весной минувшего года.

Путешествие посвящено 100-летию Якутской АССР. Коневод также хочет продемонстрировать выносливость уникальной породы якутских лошадей, которые способны пройти более 9,5 тысячи километров даже в самых суровых условиях.

Финишной точкой странствия станет столица России. Дугуйдан Винокуров планирует прибыть туда в третьей декаде июля на якутский национальный праздник Ысыах, который состоится на площадке музея-заповедника Коломенское.