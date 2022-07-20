На капремонт взрослой поликлиники в Коврове ищут подрядчика

Поликлиника должна быть современной, персонал – приветливым, пациенты – воспитанными. Идеальное учреждение здравоохранения сделают из взрослой поликлиники в Коврове. Главное, чтобы подрядчик справился с работами.

Планы по зданию

Контракт на капремонт поликлиники в Коврове выставили на торги на портале госзакупок. Стоимость работ – около 77 миллионов рублей.

Поликлиника входит в состав центральной районной больницы. Она находится в Коврове, на улица Еловая, дом № 5. Здания функционируют с 1976-1978 годов.

Капремонт предполагает большой объем работ. Разберут практически все старое здание, оставят только несущие конструкции. А потом построят все новое: окна, двери, перегородки, плитка, краска.

Фронт работ – все четыре этажа, а также подвал и технический этаж. Также в рамках контракта запланировано переустройство систем электроснабжения, вентиляции, отопления, водоотведения и водоснабжения.

В список работ помимо капремонта входит монтаж специализированного оборудования, проведением пуско-наладочных работ, проверка эффективности работы вентиляции, ввод в эксплуатацию системы автоматической противопожарной системы. Весь технический персонал обучат обращаться с новым оборудованием.

Деньги на медицину

Решение о капремонте приняли в феврале, когда в бюджете региона появились дополнительные доходы. Объекты отбирали по двум критериям: наличие проектно-сметной документации и положительной государственной экспертизы.

На строительство и ремонт объектов здравоохранения тогда выделили 332 миллиона рублей.

Детскую поликлинику центральной городской больницы Коврова уже обновили. Там создали комфортную безбарьерую среду, организовали «открытую» регистратуру.

— Теперь там есть централизованный колл-центр, электронное табло с расписанием приёма врачей, комната для кормления грудных детей, игровая зона, крытая колясочная и удобная система навигации. Отремонтированы кабинеты врачей, санузлы, заменены инженерные коммуникации, поставлено современное медицинское оборудование, — пояснила пресс-служба администрации области.

А в Юрьеве-Польском новая детская поликлиника откроется совсем скоро. Новая поликлиника расположена в пристройке к существующему корпусу больницы. Юных жителей района обеспечат всеми обязательными видами медицинской помощи и современным уровнем комфорта, заверяют в облздраве.

Здесь оборудованы крытая колясочная, отдельный вход для больных детей, открытая регистратура с инфоматом, централизованный колл-центр, игровая зона, комната для кормления, а также зоны комфортного пребывания в холлах.

Кроме того, в Кольчугинском центральной районной больнице запланирована реконструкция детской поликлиники и стационараю. Кроме того, намечены работы в Струнино. Там построят поликлинику. Корпус для взрослых пациентов сделают до конца 2022 года. Это будет двухэтажное монолитное железобетонное здание. Работы уже идут. А контракт по объектам в Кольчугинском районе будут разыгрывать осенью.