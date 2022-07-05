На капремонт двух роддомов Владимира выделят 13 миллионов рублей

Перинатальный центр Владимира получит 8,7 миллиона рублей на ремонт входной группы, фасада и кровли, а роддом № 2 — 4,3 миллиона рублей на ремонт кровли и чердака. Депутат Заксобрания и бывший главврач роддома № 2 Ирина Кирюхина считает, что такие ремонты не только повышают надежность учреждений, но и привлекательность со стороны рожениц.

Ремонт и акушерство

Транш учреждениям по родовспоможению — один из общего пакета, который глава региона Александр Авдеев и депутаты Заксобрания направили на развитие здравоохранения. На июньском заседании ЗС внесли корректировки в бюджет. Поступил дополнительный доход за счет налогов и федеральной поддержки в сумме 3,8 миллиарда рублей. Из них 194,2 миллиона оперативно направили медучреждениям.

— Основной ресурс — это люди. Демография. Мало того, что рождаемость в три раза ниже смертности, так еще и наши женщины не хотят рожать в наших учреждениях. Больше тысячи уезжают в другие регионы. Отъезд каждой из региона — это минус 55 тысяч рублей в бюджет ОМС. Ремонты позволят сделать акушерскую службу более привлекательной, — заявила депутат Ирина Кирюхина.

Коллеги одобрили предложение. Правда, главный финансист региона Вячеслав Кузин заметил, что в Мелехово в этом году откроется новый акушерский корпус, и на сегодня задача № 1 — где найти 2 тысячи рожениц для его наполнения.

К слову, наибольшая сумма из пакета на медицину, а именно 112 миллионов рублей, пошла на реконструкцию Ковровской районной больницы в посёлке Мелехово. Из-за роста цен на строительные материалы сметы пришлось пересчитывать. Ранее такое же произошло с садиками во Владимире и Рпенским проездом.

Миллионы центру

На дополнительное оснащение областного центра специализированных видов медицинской помощи выделено 56,4 миллиона рублей.

— Эти средства нам очень нужны на приобретение медицинских изделий для реабилитации пациентов. На них мы закупим систему глубокой электромагнитной стимуляции тканей, систему шин для верхней конечности, реабилитационное устройство для тренировки координации, тренажёры для продолжительной пассивной разработки суставов, платформу для системы стабилографии, пневматическое устройство для точечного массажа и программируемый экзоскелет для ходьбы, – поделилась главный врач учреждения Ольга Королькова.

Также из общего пакета 3,9 миллиона рублей выделены на завершение строительства трех ФАПов в Гусь-Хрустальном районе. Кроме того, будет приобретено медицинское оборудование в Кольчугинскую ЦРБ.