Музыкально-гастрономический этнофестиваль впервые пройдет во Владимире

Сегодня, 31 июля, в Центральном парке Владимира впервые пройдет музыкально-гастрономический этнофестиваль «Вокруг света»(0+). У гостей парка появится уникальная возможность прикоснуться к культурному наследию разных народов мира, послушать игру на необычных музыкальных инструментах, выучить новые танцевальные движения, увидеть яркие и красочные костюмы, попробовать самим сделать национальную игрушку и отведать разнообразные блюда.

Арт-маркет и выставка костюмов

С полудня до пяти вечера всем желающим предлагают посетить ремесленный арт-маркет, который развернется на «Вишневой аллее». Гости смогут поучаствовать в тематических мастер-классах, приобрести оригинальный сувенир ручной работы, полюбоваться выставкой творческих работ мастеров художественно-прикладного искусства из Нижнего Новгорода, Иваново, Владимирской и Московской областей.

Особый колорит празднику придаст передвижная выставка национальных костюмов народов России. Ее представит команда автономной некоммерческой организации «Народный стиль». Эта выставка — настоящая «этническая энциклопедия» от Дальнего Востока, Сибири, Поволжья — до Кавказа. Уникальность выставки в том, что здесь каждый костюм сшит в той республике которую он представляет.

Начало фестиваля в полдень.

Культурная программа

С 12.00 до 15.00 на главной сцене состоится праздничный концерт с участием владимирских и московских творческих коллективов. Откроет программу ансамбль русской и народной песни «Раздолье», а представители военно-патриотического союза казаков Владимирской области продемонстрируют мастерство в рубке шашкой и фланкировке.

Следом за ними выступит фолк-группа «Лапти Бенд». На смену русскому фольклору придут жаркие ритмы самбы от школы африканских барабанов «Afrodrum» (г. Москва) и сборного оркестра самба-барабанщиков из городов Владимира и Москвы «SambaUnion».

Бухарский плов и индийское бирьяни

Помимо музыкальной составляющей, гостей праздника ждет вкусная еда. С полудня начнут свою работу гастрономические площадки. Профессиональные повара приготовят на глазах у посетителей национальные блюда по рецептам кухонь мира: русские блины, бухарский плов, индийское бирьяни, экзотическое тайское мороженое и много других угощений. Одним словом, будет вкусно, сытно и весело!

В завершении фестиваля, с 15.00 до 17.00, все желающие смогут стать непосредственными участниками шоу — программы «Краски лета» и под зажигательный ди-джей сет разукрасить центральную площадь яркими цветами красок.

Дополнительную информацию о фестивале можно узнать на сайте парка, в официальной группе и по телефону +7 (4922) 53-22-78.