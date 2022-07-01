Муромская спортсменка готовится к летним играм паралимпийцев в Сочи

С 2 по 9 октября в Сочи пройдут летние игры «Мы вместе. Спорт» для людей с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях планируют принять участие более 850 спортсменов. Кто представит на соревнованиях Владимирскую область, пока не решено. Известно, что подготовку уже начала муромская спортсменка Елена Чернышева.

Решение за тренерским штабом

В программу соревнований войдут девять видов спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, а также шашки и шахматы.

— В летних играх в Сочи планируют принять участие более 850 спортсменов, в том числе 150 из них – представители Белоруссии, Армении и Туркменистана. Конечно, идёт взаимодействие по организации участия спортсменов из других стран – ШОС, БРИКС и СНГ, — сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Как рассказали в пресс-службе департамента физической культуры и спорта Владимирской области, сейчас для участия в соревнованиях рассматривается кандидатура муромской спортсменки. Это воспитанница областной «Спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» Елизавета Чернышева.

Тренируется Елизавета в Муроме под руководством Галины Николаевны Литвиновой. Спортсменка – победитель первенства России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине плавание — комплексное 200 метров.

Окончательное решение тренерский штаб примет ближе к началу соревнований.

Напомним, что спортсмены с ограниченными возможностями здоровья не смогли в этом году показать миру свои достижения на Паралимпиаде. В феврале спортсменам из России запретили выступать на международных соревнованиях. Российские соревнования станут альтернативой Паралимпийских игр и помогут спортсменам сохранить соревновательную активность.

Кузница чемпионов

Во Владимирской области основным учреждением, реализующим программы спортивной подготовки по адаптивному спорту, выступает «Спортивно-адаптивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта». Там занимаются около 200 человек с ограниченными возможностями здоровья. Численность сотрудников – 19 человек с высшим образованием по адаптивной физической культуре и спорту.

Тренировки проводятся по следующим видам спорта и спортивным дисциплинам:

— спорт глухих (дзюдо, легкая атлетика, греко-римская борьба, пулевая стрельба, настольный теннис, лыжные гонки);

— спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика, дзюдо, гандбол, мини-футбол);

— спорт лиц с поражением ОДА (легкая атлетика, пауэрлифтинг, бочче, плавание);

— спорт слепых (пауэрлифтинг).

В состав спортивных сборных команд Российской Федерации от нашего региона входит 31 спортсмен с ограниченными возможностями здоровья (4 спортсмена — спорт лиц с ПОДА, 18 спортсменов — спорт ЛИН, 7 спортсменов — спорт глухих и 2 спортсмена — спорт слепых).