Муром собрал более ста тысяч человек на празднование Дня семьи, любви и верности

В Муроме отметили День семьи, любви и верности. Пятнадцатый раз – по общему счёту и первый раз – в ранге государственного праздника. Было здорово. Это подтверждают те, кто были в то время в городе на Оке, это подтверждают и остальные – смотревшие традиционный концерт, который транслировал «Первый канал». Более ста тысяч человек стали участниками праздничных действий, подсчитали официальные органы. Неудивительно: и погода благоволила, и программа интересная, и концентрация эстрадных «звёзд» на вечернем представлении.

15 площадок

Муром и в обычные дни — приятный для посещения город. Старинный. Красивый. Уютный. И Ока — широка: самая большая водная артерия Владимирской области. Всё есть. Ну, а уж государственный праздник, столицей которого Муром считается по праву (там покоятся мощи православных покровителей семьи и брака святых Петра и Февронии) — это счастливая карта древнего города.

И закономерно, что каждый праздник собирает много гостей, среди которых, в том числе, федеральные и региональные руководители. В этот раз почётными гостями стали полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щёголев, глава Владимирской области Александр Авдеев и президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева.

— Для нашей области День семьи, любви и верности — особенный. Именно молодёжь Мурома вышла с инициативой учредить новый праздник. В этом году Президент России Владимир Путин сделал его официальным. Ведь поддержка семей, сохранение семейных ценностей – национальный приоритет, – сказал Александр Авдеев.

В Муроме организовали 15 интерактивных площадок – по числу лет праздника.

Для семей с детьми работали тематическая площадка «Город детства» и «Улица аттракционов». На «Муромской ярмарке» развернулась выставка-продажа произведений декоративно-прикладного искусства. Свои изделия представили более чем 500 мастеров-ремесленников из 30 регионов России и ближнего зарубежья.

На площадке проходили увлекательные мастер-классы по ткачеству, лозоплетению, гончарному делу, плетению кружев на коклюшках. На Фестивале семейного пирога были организованы выставка-продажа кондитерских и хлебобулочных изделий и кулинарные мастер-классы.

Поклонников искусства ждали площадки духовых оркестров «Ретро Парк», фестиваля современного искусства «Настроение – ЛЮБОВЬ» и классической музыки «Ромашковый город». О «Фотолетописи праздника» в Муроме рассказывала выставка, посвящённая 15-летию Дня семьи, любви и верности.

На интерактивных площадках были развёрнуты декоративные инсталляции, интересные фотозоны и арт-объекты, выступали участники клубов исторической реконструкции, проводились необычные мастер-классы, в том числе по кораблестроению, плетению рыболовецких сетей, изготовлению гарпунов, кузнечному и гончарному делу.

Крепкие семьи

В рамках праздника лучшие семьи Мурома наградили главной медалью праздника – «За любовь и верность». Она вручается супружеским парам, подающим пример крепости устоев, основанных на взаимной любви и верности, воспитавшим детей достойными членами общества.

За всё время этой медалью наградили более 83 тысяч семейных пар в России и за рубежом.

Награду учредил Фонд социально-культурных инициатив. В праздничный день медали вручили 15-ти муромским семейным парам. Каждая из этих семей доказала, что любовь, верность, трудолюбие и забота друг о друге — основа счастливого и крепкого брака. Например, одни из награждённых — семейная пара Юрия Фёдоровича и Нины Петровны Фабричных – прожили вместе в мире и согласии 60 лет!

— Благополучная семья – основа благополучного государства. И мы продолжим развивать экономику, создавать рабочие места, внедрять новые образовательные программы. Нам это нужно. Параллельно – увеличиваем меры поддержки семей. Во Владимирской области различными её видами охвачено около 100 тыс. семей. В этом году на предоставление мер поддержки семьям с детьми будет направлено около 8 млрд рублей. 400 млн из них – для многодетных семей. Будем делать всё, чтобы поддержать развитие Владимирской земли. Сильная экономика – основа стабильного будущего каждой семьи, — подчеркнул Александр Авдеев.