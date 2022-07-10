Мост через реку Арга в Ковровском районе отремонтировали наполовину

На трассе М-7 «Волга» в Ковровском районе завершен ремонт левой стороны изношенного четырехполосного моста через реку Арга. Общая готовность объекта на 243-м километре составляет 45 процентов. Ремонт идет по графику. Весь комплекс работ планируется завершить в сентябре этого года.

Что сделано

К настоящему моменту завершены работы на левой стороне по направлению в Москву. Специалисты демонтировали старое покрытие, после чего выполнили устройство выравнивающего слоя из бетона, нанесли гидроизоляцию, восстановили систему водоотвода. На соединениях с дорогой установлены новые деформационные швы. Верхний слой покрытия на проезжей части моста и подходах к нему выполнен из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Ремонт стартовал в начале апреля и завершится в сентябре.

65 процентов износа

Ремонтируют и сам мост. Специалисты приводят в нормативное состояние балки и опоры пролетных строений, укрепляют конуса, меняют изношенные элементы крайних опор. Параллельно выполняется ремонт пешеходных зон и лестничных сходов. Обустраивается новая система водоотведения и закрытого дренажа, которая обеспечит отвод воды в локальные очистные сооружения.

Мост в деревне Сенино Ковровского района введен в эксплуатацию в 2001 году. Его длина 23 метра, а ширина — 24,4 метра. Износ конструктивных элементов составляет порядка 65 процентов.

На искусственное сооружение выпадают повышенные нагрузки. Интенсивность движения по участку превышает 20 тысяч автомобилей в сутки, почти половина из которых – большегрузы.