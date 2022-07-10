Мост через реку Арга в Ковровском районе отремонтировали наполовину

Что сделано
К настоящему моменту завершены работы на левой стороне по направлению в Москву. Специалисты демонтировали старое покрытие, после чего выполнили устройство выравнивающего слоя из бетона, нанесли гидроизоляцию, восстановили систему водоотвода. На соединениях с дорогой установлены новые деформационные швы. Верхний слой покрытия на проезжей части моста и подходах к нему выполнен из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Ремонт стартовал в начале апреля и завершится в сентябре.
65 процентов износа
Ремонтируют и сам мост. Специалисты приводят в нормативное состояние балки и опоры пролетных строений, укрепляют конуса, меняют изношенные элементы крайних опор. Параллельно выполняется ремонт пешеходных зон и лестничных сходов. Обустраивается новая система водоотведения и закрытого дренажа, которая обеспечит отвод воды в локальные очистные сооружения.
Фото: msk-nnov.rosavtodor.ru