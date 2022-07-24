Молодежи Владимирской области обещают перезагрузку

Во Владимирской области появится единая программа поддержки молодежи. От молодых людей в возрасте 14-35 лет ждут идей, власти готовы выделять средства на многое. Была бы только готовность их реализовать. Поэтому региональные власти обещали больше встречаться с молодежными объединениями, неформальными организациями и чиновниками на местах.

Услышать друг друга

Депутатские слушания на тему «Молодежная политика во Владимирской области: направления развития и реализации» провели на базе центра опережающей профессиональной подготовки Владимирской области. Это новая площадка Владимирского авиамеханического колледжа, где множество мастерских и лабораторий для повышения квалификации и переобучения молодежи.

Там депутаты Законодательного Собрания, представители администрации региона, молодые общественники, студенты встретились для обсуждения насущных проблем и поиска механизмов их решения. Главная цель встречи – услышать предложения по развитию молодежной политики.

— Мы изучили молодежь Владимирской области. Большая часть молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, в первую очередь, занимается своим образованием. Потом своим досугом. И теми инициативами, которые позволяют им изменить собственную жизнь. В регионе нет проблем недостатка денег на реализацию проектов, существует проблема идей и людей. У идеи всегда есть хозяин. Озвучили — выполнили. Невозможно реализовать чужую идею, только свою, — уверенно рассказывал участникам слушаний врио зам. губернатора Владимир Куимов.

Бесспорным преимуществом региона чиновник назвал развитую сеть образовательных, молодежных и спортивных учреждений. Эту инфраструктуру Владимир Куимов обещал использовать по максимуму. В единой молодежной программе нет конкретных мероприятий. Но чиновник считает, что это нормально, потому что молодежная субкультура меняется стремительно. Главное, подчеркнул чиновник, интересно упаковать свой проект.

Три проекта Куимова

Три проекта предложил сам Владимир Куимов. Первый — отдать подвал молодежного центра под неформальное объединение, которое будет открыто для всех творческих личностей до одиннадцати вечера. Уже и название придумал – «Гараж».

Второй проект — переезд в новое здание учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард». Сейчас он занимает площади отдела ДОСААФ, там же в августе пройдут и первые сборы для подростков и молодежи. И тут вдруг раз и переезд. Причем, обсуждаются муниципальные помещения Владимира.

Третий проект — сделать из спортивно-оздоровительного центра «Олимп» образовательный центр для одаренных детей и молодежи. Расширить его территорию, обеспечить инфраструктурой, круглогодично принимать ребят.

— Наша задача — сохранить лучшее, что есть сейчас в территориях, в региональной повестке, актуализировать и перезапустить эти процессы в соответствии с новыми задачами. Наша миссия — не оценивать, а ценить все, что создано нашими предшественниками и коллегами. Важное направление — поддержать тех, кто работает «на земле», в территориях, молодёжных центрах, молодежном самоуправлении, в советах народных депутатов. Тех, кто каждый день прилагает максимум усилий, чтобы менять ситуацию в лучшую сторону, — говорит замдиректора департамента образования области Елена Янина.

В ходе депутатских слушаний говорили о разных проблемах — от поиска работы до дефицита площадок для молодежных активностей. Пришли к выводу, что нужен единый универсальный портал с разделами по интересным вакансиям, набору в волонтерские ряды, по видам досуга. Официальным молодежным структурам досталось за плохое обновление соцсетей.

Идеи у врио вице-губернатора Владимира Куимова не иссякали. Он предложил студентам подумать о возрождении школы пионервожатых и обязательном праздновании дня комсомола. В этом году 28-29 октября он проведет масштабные рабочие встречи по этому случаю. К тому времени станет ясно, что из идей и проектов, в том числе и самого чиновника, можно будет воплотить в жизнь.