Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев посетил Владимирскую область

Руководитель АПК побывал на ведущих предприятиях региона
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Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев совершил рабочую поездку во Владимирскую область. С главой региона Александром Авдеевым он обсудил вопросы комплексного развития сельских территорий и федеральные меры поддержки АПК. А ещё посетил ряд предприятий, в частности, «АБИ Продакт» во Владимире и ЗАО «Им. Ленина» в Собинском районе. В первом руководитель агропрома побывал на площадке завода «Стародворские колбасы», занимающегося выпуском колбасных изделий, которые поставляются во все регионы России и экспортируются в 9 стран.

Развитие производства

«АБИ Продакт» производит колбасные изделия, замороженные полуфабрикаты и готовые продукты. В текущем году компания планирует выпустить 400 тысяч тонн продукции. Сейчас предприятие реализует крупные инвестпроекты по развитию производственных мощностей.

Новые объекты начнут работать в 2024 году.

— Важно, что сегодня компания продолжает реализацию своих инвестиционных проектов. Необходимо отметить, в связи с вводом в эксплуатацию новых производственных площадок, на предприятии планируют создать более 3000 новых рабочих мест. Безусловно, это будет способствовать социально-экономическому развитию региона, — отметил Александр Авдеев.

На предприятии «Стародворские колбасы»

Дмитрию Патрушеву показали полный производственный цикл предприятия: участки приготовления фарша, формовки, варки и копчения продукции и её упаковки. Состоялась и презентация, на которой продемонстрировали широкий ассортимент брендов компании: Аби выпускает более 200 наименований продуктов питания.

Демонстрация ассортимента продукции «АБИ Продакт»

Гостям также представили инновационную линейку продукции на основе растительного белка, разработанная специалистами компании полностью из отечественного сырья, которая будет выведена на рынок уже в четвертом квартале этого года.

— Мы рады высокой оценке работы большой команды Аби, в которой сегодня трудится более 11 тысяч человек, — сказала генеральный директор «АБИ Продакт» Татьяна Трифонова, — Сегодня для нас приоритетными являются задачи по стабильному обеспечению качественными продуктами питания жителей нашей страны, сохранению рабочих мест. А развитие производственных мощностей будет способствовать увеличению доли присутствия компании на рынке колбасных изделий, замороженных полуфабрикатов и замороженных готовых продуктов в России, СНГ и странах дальнего зарубежья.

Развитие территорий

ЗАО «Им. Ленина» в Собинском районе – одно из ведущих молочно-мясных хозяйств Владимирской области. Предприятие выпускает качественную продукцию, а также занимается разведением скота голштинской породы. Ежегодно оно реализует в регионе и за его пределами более 200 голов племенного молодняка.

Во время посещения ферм ЗАО «Им. Ленина»

— Дмитрий Патрушев отметил позитивную динамику в производстве скота и птицы. Успешно развивается молочное направление – в этом году зафиксирован прирост и по производству молока, и по надоям. Владимирская область входит в тройку регионов России с наибольшим количеством заёмщиков по инвесткредитованию молочной подотрасли. В том числе благодаря этому за прошлый год построено шесть новых комплексов, ещё четыре будет введено в 2022-2023 годах, сообщила пресс-служба администрации области.

Большое внимание уделили вопросам комплексного развития сельских территорий.

В 2021 году Владимирская область участвовала в четырех мероприятиях профильной госпрограммы, освоено почти 100 процентов средств. Министр осмотрел построенный в прошлом году дом культуры села Рождествено и физкультурно-оздоровительный бассейн в поселке Ставрово.

В новом ДК — сцена со зрительным залом почти на 100 человек, пространства для занятий творчеством и хореографией. Клуб рассчитан на 18 кружков и любительских объединений – как детских, так и взрослых.

Реконструкция бассейна в Ставрово

Реконструкция бассейна завершится к сентябрю. После ремонта здесь будет четыре плавательные дорожки, массажный кабинет, хаммам и тренажерный зал. Планируется, что обновленный комплекс примет первых гостей этой осенью.

В завершении визита Александр Авдеев сообщил руководителю агропрома об итогах посевной и готовности региона к уборочной кампании. Прогноз позитивный: планируется повышение динамики сбора по зерну и кормам, для этого на 80-90 процентов готова и сельхозтехника – трактора, зерноуборочные комбайны и другие. За первое полугодие приобретено 173 единицы на общую сумму 1,1 млрд рублей.

Александр Авдеев сообщил Дмитрию Патрушеву о работе области в сфере развития АПК

— В 2021 году нашим сельхозтоваропроизводителям  направлено 1,8 млрд рублей. Мы стараемся выделять дополнительные  средства областного бюджета на развитие стратегических направлений и доля его в общем объёме поддержки прошлого года уже  составила  55 процентов, входим в десятку лучших регионов по оперативности доведения средств до аграриев, – отметил глава региона.

Сергей Андреев

Фото пресс-служб администрации области и «АБИ Продакт» 

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