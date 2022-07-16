Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев посетил Владимирскую область

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев совершил рабочую поездку во Владимирскую область. С главой региона Александром Авдеевым он обсудил вопросы комплексного развития сельских территорий и федеральные меры поддержки АПК. А ещё посетил ряд предприятий, в частности, «АБИ Продакт» во Владимире и ЗАО «Им. Ленина» в Собинском районе. В первом руководитель агропрома побывал на площадке завода «Стародворские колбасы», занимающегося выпуском колбасных изделий, которые поставляются во все регионы России и экспортируются в 9 стран.

Развитие производства

«АБИ Продакт» производит колбасные изделия, замороженные полуфабрикаты и готовые продукты. В текущем году компания планирует выпустить 400 тысяч тонн продукции. Сейчас предприятие реализует крупные инвестпроекты по развитию производственных мощностей.

Новые объекты начнут работать в 2024 году.

— Важно, что сегодня компания продолжает реализацию своих инвестиционных проектов. Необходимо отметить, в связи с вводом в эксплуатацию новых производственных площадок, на предприятии планируют создать более 3000 новых рабочих мест. Безусловно, это будет способствовать социально-экономическому развитию региона, — отметил Александр Авдеев.

Дмитрию Патрушеву показали полный производственный цикл предприятия: участки приготовления фарша, формовки, варки и копчения продукции и её упаковки. Состоялась и презентация, на которой продемонстрировали широкий ассортимент брендов компании: Аби выпускает более 200 наименований продуктов питания.

Гостям также представили инновационную линейку продукции на основе растительного белка, разработанная специалистами компании полностью из отечественного сырья, которая будет выведена на рынок уже в четвертом квартале этого года.

— Мы рады высокой оценке работы большой команды Аби, в которой сегодня трудится более 11 тысяч человек, — сказала генеральный директор «АБИ Продакт» Татьяна Трифонова, — Сегодня для нас приоритетными являются задачи по стабильному обеспечению качественными продуктами питания жителей нашей страны, сохранению рабочих мест. А развитие производственных мощностей будет способствовать увеличению доли присутствия компании на рынке колбасных изделий, замороженных полуфабрикатов и замороженных готовых продуктов в России, СНГ и странах дальнего зарубежья.

Развитие территорий

ЗАО «Им. Ленина» в Собинском районе – одно из ведущих молочно-мясных хозяйств Владимирской области. Предприятие выпускает качественную продукцию, а также занимается разведением скота голштинской породы. Ежегодно оно реализует в регионе и за его пределами более 200 голов племенного молодняка.

— Дмитрий Патрушев отметил позитивную динамику в производстве скота и птицы. Успешно развивается молочное направление – в этом году зафиксирован прирост и по производству молока, и по надоям. Владимирская область входит в тройку регионов России с наибольшим количеством заёмщиков по инвесткредитованию молочной подотрасли. В том числе благодаря этому за прошлый год построено шесть новых комплексов, ещё четыре будет введено в 2022-2023 годах, — сообщила пресс-служба администрации области.

Большое внимание уделили вопросам комплексного развития сельских территорий.

В 2021 году Владимирская область участвовала в четырех мероприятиях профильной госпрограммы, освоено почти 100 процентов средств. Министр осмотрел построенный в прошлом году дом культуры села Рождествено и физкультурно-оздоровительный бассейн в поселке Ставрово.

В новом ДК — сцена со зрительным залом почти на 100 человек, пространства для занятий творчеством и хореографией. Клуб рассчитан на 18 кружков и любительских объединений – как детских, так и взрослых.

Реконструкция бассейна завершится к сентябрю. После ремонта здесь будет четыре плавательные дорожки, массажный кабинет, хаммам и тренажерный зал. Планируется, что обновленный комплекс примет первых гостей этой осенью.

В завершении визита Александр Авдеев сообщил руководителю агропрома об итогах посевной и готовности региона к уборочной кампании. Прогноз позитивный: планируется повышение динамики сбора по зерну и кормам, для этого на 80-90 процентов готова и сельхозтехника – трактора, зерноуборочные комбайны и другие. За первое полугодие приобретено 173 единицы на общую сумму 1,1 млрд рублей.

— В 2021 году нашим сельхозтоваропроизводителям направлено 1,8 млрд рублей. Мы стараемся выделять дополнительные средства областного бюджета на развитие стратегических направлений и доля его в общем объёме поддержки прошлого года уже составила 55 процентов, входим в десятку лучших регионов по оперативности доведения средств до аграриев, – отметил глава региона.