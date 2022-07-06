Лучшие супружеские пары поздравляют во Владимире

Владимир, к сожалению, не столица Дня семьи, любви и верности, но свои Пётр и Феврония здесь будут, они поздравят лучшие супружеские пары города, причём за пару дней до официальной даты праздника. Сегодня, 6 июля, в областном центре — торжественное мероприятие. Оно начнётся в Центральном парке культуры и отдыха в павильоне «Галера» в 15.30. Поспешите, ещё успеете!

44 прекрасные пары

Сорок четыре — именно столько супружеских пар представлены в списках на награждение, вручение подарков, грамот, благодарностей и т.п. Им и всем гостям праздника устроят концертную программу, фуршет и коллективный мастер-класс по росписи панно в технике батик.

Любящие пары получат возможность посетить действующую в «Галере» выставку.

Выставка связана с традициями, демонстрирует белокаменные шедевры Владимиро-Суздальской земли в работах местных фотохудожников. Образы Петра и Февронии, встречающие гостей, тоже символизируют традиционные ценности — семейные. И вообще чествование лучших супружеских пар во Владимире – это добрая устоявшаяся традиция, которой в этом году уже десять лет.

За это время администрация областного центра официально поздравила более 160 пар, которые являют собой образец семейной жизни, славятся крепостью уз и сохраняют все те замечательные качества, которым и посвящён установленный-таки указом президента государственный праздник.

В этом году, как мы уже сказали, чествуют 44 супружеские пары. И них 24-м вручат общественную награду — медаль «За любовь и верность». И абсолютно всем дадут подарки, дипломы, поздравительные адреса и т.п. Кстати, шесть пар из общего числа — победители областной акции «Моя семья — моя гордость», а ещё три заняли первые места в фотоконкурсе «Только вместе, только рядом», проходившем в соцсетях.

Молодые и опытные

Из любопытного: большинство из тех, кого сегодня чествуют в «Галере» — 35 семейных пар — ветераны семейной жизни. Они прожили в браке более четверти века. Среди них встречаются довольно известные фамилии, которые на слуху у многих жителей области. 24 такие пары награждены медалью, учреждённой оргкомитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации»

Награждённые медалью «За любовь и верность»

Мельниковы Геннадий Константинович и Галина Сергеевна

Геннадий Константинович и Галина Сергеевна Захаревич Сергей Викентьевич и Лидия Константиновна

Сергей Викентьевич и Лидия Константиновна Строковы Юрий Борисович и Зоя Ивановна

Юрий Борисович и Зоя Ивановна Кучеровы Александр Васильевич и Галина Васильевна

Александр Васильевич и Галина Васильевна Ширабоковы Владимир Николаевич и Лариса Сергеевна

Владимир Николаевич и Лариса Сергеевна Лобода Анатолий Васильевич и Зоя Михайловна

Анатолий Васильевич и Зоя Михайловна Шестаковы Геннадий Андреевич и Лидия Михайловна

Геннадий Андреевич и Лидия Михайловна Тихоновы Сергей Николаевич и Людмила Ерофеевна

Сергей Николаевич и Людмила Ерофеевна Трофимовы Николай Николаевич и Надежда Ивановна

Николай Николаевич и Надежда Ивановна Лапшины Николай Николаевич и Лариса Федоровна

Николай Николаевич и Лариса Федоровна Редько Борис Петрович и Лариса Николаевна

Борис Петрович и Лариса Николаевна Прокофьевы Валерий Николаевич и Татьяна Сергеевна

Валерий Николаевич и Татьяна Сергеевна Беловы Евгений Сергеевич и Татьяна Ивановна

Евгений Сергеевич и Татьяна Ивановна Роганковы Константин Львович и Наталья Валентиновна

Константин Львович и Наталья Валентиновна Картухины Юрий Николаевич и Людмила Ивановна

Юрий Николаевич и Людмила Ивановна Сараевы Олег Иванович и Наталья Аркадьевна

Олег Иванович и Наталья Аркадьевна Волозины Владимир Юрьевич и Нина Александровна

Владимир Юрьевич и Нина Александровна Казаковы Владимир Павлович и Нина Михайловна

Владимир Павлович и Нина Михайловна Суверины Николай Витальевич и Любовь Владимировна

Николай Витальевич и Любовь Владимировна Самойловы Сергей Борисович и Галина Борисовна

Сергей Борисович и Галина Борисовна Лебедевы Александр Васильевич и Ольга Николаевна

Александр Васильевич и Ольга Николаевна Семеновы Александр Борисович и Галина Юрьевна

Александр Борисович и Галина Юрьевна Архиповы Петр Григорьевич и Надежда Константиновна

Петр Григорьевич и Надежда Константиновна Чепурные Александр Викторович и Елена Николаевна

Ещё 11-ти супружеским парам, прожившим в браке более 25 лет, вручат поздравительные адреса от руководства города Владимира:

Работины Александр Борисович и Надежда Алексеевна

Александр Борисович и Надежда Алексеевна Гитолендия Мераби Напоевич,и Галина Викторовна

Мераби Напоевич,и Галина Викторовна Степушовы Василий Васильевич и Альбина Леонидовна

Василий Васильевич и Альбина Леонидовна Бабенко Владимир Олегович и Галина Николаевна

Владимир Олегович и Галина Николаевна Лопановы Владимир Олегович и Оксана Юрьевна

Владимир Олегович и Оксана Юрьевна Борщовы Олег Анатольевич и Ирина Владимировна

Олег Анатольевич и Ирина Владимировна Шепель Андрей Викторович и Елена Александровна

Андрей Викторович и Елена Александровна Волковы Алексей Александрович и Марина Анатольевна

Алексей Александрович и Марина Анатольевна Исаковы Сергей Анатольевич и Наталья Николаевна

Сергей Анатольевич и Наталья Николаевна Погиба Евгений Георгиевич и Ольга Владимировна

Евгений Георгиевич и Ольга Владимировна Ивановы Дмитрий Владимирович и Наталья Евгеньевна

Но есть и довольно молодые семьи, проявившие себя в разных направлениях. Скажем, в акции «Моя семья — моя гордость» как раз в номинации «Молодая семья» победили Анастасия и Иван Богачёвы. Первыми в номинации «Многодетная семья» стали Наталья Войтенко и Валерий Веккессер. Самой спортивной признана семья Дениса и Александры Холодковых. А самые творческие — Сергей и Марина Кузмины.

Кстати, о творчестве. На празднике коллективный мастер-класс по росписи ткани в технике батик проведут энтузиасты Владимирского областного клуба мастеров. Каждая семья внесет свою лепту в создание панно с изображением покровителей праздника Петра и Февронии и символа торжеств — ромашки. Панно потом передадут владимирскому отделу ЗАГС.

Муромский вариант

Владимир проведёт чествование семей на два дня раньше официально установленной даты Дня любви, семьи и верности. А основные действия развернутся, конечно, 8 июля в Муроме.

Там действие пройдёт на 15 тематических площадках. Будут и исторические конструкции, посвященные древним временам. А вечером состоится большой концерт на набережной Оки.

Два с половиной часа там будут выступать звезды российской эстрады. Имена артистов пока не называются. 9 июля концерт покажет Первый канал. Начало в 21.35.