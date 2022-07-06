Лучшие супружеские пары поздравляют во Владимире

Владимир, к сожалению, не столица Дня семьи, любви и верности, но свои Пётр и Феврония здесь будут, они поздравят лучшие супружеские пары города, причём за пару дней до официальной даты праздника. Сегодня, 6 июля, в областном центре — торжественное мероприятие. Оно начнётся в Центральном парке культуры и отдыха в павильоне «Галера» в 15.30. Поспешите, ещё успеете!
44 прекрасные пары
Сорок четыре — именно столько супружеских пар представлены в списках на награждение, вручение подарков, грамот, благодарностей и т.п. Им и всем гостям праздника устроят концертную программу, фуршет и коллективный мастер-класс по росписи панно в технике батик.
Любящие пары получат возможность посетить действующую в «Галере» выставку.
Выставка связана с традициями, демонстрирует белокаменные шедевры Владимиро-Суздальской земли в работах местных фотохудожников. Образы Петра и Февронии, встречающие гостей, тоже символизируют традиционные ценности — семейные. И вообще чествование лучших супружеских пар во Владимире – это добрая устоявшаяся традиция, которой в этом году уже десять лет.
За это время администрация областного центра официально поздравила более 160 пар, которые являют собой образец семейной жизни, славятся крепостью уз и сохраняют все те замечательные качества, которым и посвящён установленный-таки указом президента государственный праздник.
В этом году, как мы уже сказали, чествуют 44 супружеские пары. И них 24-м вручат общественную награду — медаль «За любовь и верность». И абсолютно всем дадут подарки, дипломы, поздравительные адреса и т.п. Кстати, шесть пар из общего числа — победители областной акции «Моя семья — моя гордость», а ещё три заняли первые места в фотоконкурсе «Только вместе, только рядом», проходившем в соцсетях.
Молодые и опытные
Из любопытного: большинство из тех, кого сегодня чествуют в «Галере» — 35 семейных пар — ветераны семейной жизни. Они прожили в браке более четверти века. Среди них встречаются довольно известные фамилии, которые на слуху у многих жителей области. 24 такие пары награждены медалью, учреждённой оргкомитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации»
Награждённые медалью «За любовь и верность»
- Мельниковы Геннадий Константинович и Галина Сергеевна
- Захаревич Сергей Викентьевич и Лидия Константиновна
- Строковы Юрий Борисович и Зоя Ивановна
- Кучеровы Александр Васильевич и Галина Васильевна
- Ширабоковы Владимир Николаевич и Лариса Сергеевна
- Лобода Анатолий Васильевич и Зоя Михайловна
- Шестаковы Геннадий Андреевич и Лидия Михайловна
- Тихоновы Сергей Николаевич и Людмила Ерофеевна
- Трофимовы Николай Николаевич и Надежда Ивановна
- Лапшины Николай Николаевич и Лариса Федоровна
- Редько Борис Петрович и Лариса Николаевна
- Прокофьевы Валерий Николаевич и Татьяна Сергеевна
- Беловы Евгений Сергеевич и Татьяна Ивановна
- Роганковы Константин Львович и Наталья Валентиновна
- Картухины Юрий Николаевич и Людмила Ивановна
- Сараевы Олег Иванович и Наталья Аркадьевна
- Волозины Владимир Юрьевич и Нина Александровна
- Казаковы Владимир Павлович и Нина Михайловна
- Суверины Николай Витальевич и Любовь Владимировна
- Самойловы Сергей Борисович и Галина Борисовна
- Лебедевы Александр Васильевич и Ольга Николаевна
- Семеновы Александр Борисович и Галина Юрьевна
- Архиповы Петр Григорьевич и Надежда Константиновна
- Чепурные Александр Викторович и Елена Николаевна
Ещё 11-ти супружеским парам, прожившим в браке более 25 лет, вручат поздравительные адреса от руководства города Владимира:
- Работины Александр Борисович и Надежда Алексеевна
- Гитолендия Мераби Напоевич,и Галина Викторовна
- Степушовы Василий Васильевич и Альбина Леонидовна
- Бабенко Владимир Олегович и Галина Николаевна
- Лопановы Владимир Олегович и Оксана Юрьевна
- Борщовы Олег Анатольевич и Ирина Владимировна
- Шепель Андрей Викторович и Елена Александровна
- Волковы Алексей Александрович и Марина Анатольевна
- Исаковы Сергей Анатольевич и Наталья Николаевна
- Погиба Евгений Георгиевич и Ольга Владимировна
- Ивановы Дмитрий Владимирович и Наталья Евгеньевна
Но есть и довольно молодые семьи, проявившие себя в разных направлениях. Скажем, в акции «Моя семья — моя гордость» как раз в номинации «Молодая семья» победили Анастасия и Иван Богачёвы. Первыми в номинации «Многодетная семья» стали Наталья Войтенко и Валерий Веккессер. Самой спортивной признана семья Дениса и Александры Холодковых. А самые творческие — Сергей и Марина Кузмины.
Кстати, о творчестве. На празднике коллективный мастер-класс по росписи ткани в технике батик проведут энтузиасты Владимирского областного клуба мастеров. Каждая семья внесет свою лепту в создание панно с изображением покровителей праздника Петра и Февронии и символа торжеств — ромашки. Панно потом передадут владимирскому отделу ЗАГС.
Муромский вариант
Владимир проведёт чествование семей на два дня раньше официально установленной даты Дня любви, семьи и верности. А основные действия развернутся, конечно, 8 июля в Муроме.
Там действие пройдёт на 15 тематических площадках. Будут и исторические конструкции, посвященные древним временам. А вечером состоится большой концерт на набережной Оки.
Два с половиной часа там будут выступать звезды российской эстрады. Имена артистов пока не называются. 9 июля концерт покажет Первый канал. Начало в 21.35.
Сергей Андреев
Фото официальной страницы Владимиро-Суздальского музея-заповедника в «ВК»