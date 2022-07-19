Ливневыми стоками с «Пекинки» затопило гаражи напротив Веризино

После сильного ливня на федеральной трассе М-7 в черте Владимира образовалась промоина. В низине при съезде с горки после поворота с улицы Горького из-за подтопления «пополз» грунт. Огромный поток воды хлынул в гаражи, стоящие у дороги. Там затопило погреба и машины.

Никогда не было, и вот опять!

Спуск перед заездом на микрорайон Веризино — один из самых проблемных участков «Пекинки» во Владимире. Ситуация с подтоплениями повторяется из года в год. Прошлой весной здесь даже пешеходный мост частично обрушился. Его закрыли на полгода. Зимой делали ремонт. Вроде бы ничего не предвещало беды. И вот первый же серьезный ливень.

— Ночью вода текла рекой. Сейчас стоит во всех гаражах. Ночью рабочие, техника была. А утром нет никого. Вода в землю ушла. Откосы брезентом покрыли, дороги подсыпали щебнем. Деньги на все ремонты и работы затрачены немалые. А сегодня ситуация хуже, чем в прошлом году, — рассказывает хозяйка гаража Наталья Власова.

В ФКУ «Упрдор «Москва-Нижний Новгород» сообщили, что оперативно устранили размыв обочины на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» во Владимире. Ночью ввели временные ограничения.

Дорожники уверяют, что угрозы безопасности движения транспорта нет.

— Для устранения последствий на место незамедлительно выдвинулась аварийная бригада подрядной организации. Участок был обозначен знаками, выставлена временная схема движения с ограничением по скорости. Дорожники засыпали поврежденную обочину гранулятом. В работах задействовали 5 единиц спецтехники и 5 дорожных рабочих, — сообщила пресс-служба Упрдора.

Скорость ограничили

К 21 июля специалисты восстановят откосную часть дороги, укрепят её геотекстилем, отремонтируют систему водоотведения и уложат новое асфальтобетонное покрытие на обочине. К восстановительным работам привлекут восемь дорожных рабочих и 6 единиц техники (манипулятор, самосвалы, экскаваторы).

На период проведения работ движение ограничено. При необходимости дорожники будут занимать правую полосу движения. Максимальная скорость – 50 км/ч.

В Упрдоре сообщают, что о нештатных и аварийных ситуациях на федеральных автодорогах нужно сообщать по телефону ситуационного центра 8-800-505-76-52.