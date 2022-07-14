Лидером голосования за выбор названия для трассы М-12 стала «Евразия»   

За неделю голосования за выбор названия для скоростной магистрали М-12 «Москва-Казань» компания «Автодор» насчитала 339 вариантов. В тройке лидеров — «Евразия», «Казань» и «Кама». Строительство трассы набирает обороты. Вдоль Южного обхода Владимира уже кладут асфальт, а в Муроме на Оке приступили к надвижке моста.

Как дорогу назовете…

Участники голосования могут повеселить не только работников «Автодора», но и читателей «Призыва». Среди прочих официальных названий звучат: «Быстрица», «Смородина», «Гладиолус». А наибольшую популярность в первом раунде набрали такие варианты, как «Казань», «Евразия», «Восток».

— Уже в конце этого года мы запустим движение по 50 километрам трассы М-12 в Московской и Владимирской областях. К этому времени надеемся вместе с вами выбрать имя новой скоростной автомобильной дороги. Уже с учетом ее продления до Екатеринбурга. Трасса пройдет по 8 регионам, — сообщили в пресс-службе компании «Автодор», которая выступает заказчиком строительных работ.

Варианты названий можно направлять на электронную почту imya-m12@yandex.ru

Давать название федеральным трассам — дело привычное. Например, М-7 «Волга», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-6 «Каспий». Этими трассами пользуются владимирцы для поездок до Санкт-Петербурга, Сочи, Геленджика, Волгограда, Нижнего Новгорода.

На втором этапе – асфальт

Во Владимире на повороте с трассы М-7 «Волга» параллельно Южному обходу началось асфальтирование участка платной скоростной магистрали. Работы идут на разворотных петлях и мосту. Движение по этому участку откроют уже в этом году.

Техника и рабочие тут работают круглосуточно. Асфальт укладывают десятки катков. Одновременно уже ведутся работы по устройству ливневки, барьерных ограждений и опор для искусственного освещения.

Развязка и дублер Южного обхода — часть второго этапа М-12. Его общая протяженность — чуть более 37 километра. Из них 26 километров откроят уже в этом году. В рамках второго этапа строят две развязки, 15 мостов и путепроводов.

Одна большая развязка — у Южного обхода, вторая — после съезда с обхода Бараки в сторону Гусь-Хрустального.

Наведение моста

В Муроме на границе третьего и четвертого этапов М-12 ведутся активные работы по строительству моста через реку Ока. На нем началась надвижка пролетных строений. С помощью продольной надвижки строители постепенно соединяют конструкции. Во втором квартале 2023 года два берега будут соединены.

— Учитывая, что на правом берегу нет возможности в смежном русловом пролете возвести временные опоры, наиболее экономически целесообразным является сборка металла на подмостях с дальнейшим выдвижением его в пролет. На левом берегу такой необходимости нет, потому что под опорами находится основание, которое позволяет тот же самый металл собрать на временных опорах и стапеле, — рассказал руководитель проектного офиса М-12 «Автодор» Виталий Шмаров.

Мост через Оку — это единственный вантовый мост на всех восьми этапах трассы. Общая протяженность — 1,3 километра, длина центрального пролета — 254 метра, количество опор — 17 штук, высота пилонов — 80 метров.